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У Довбика буде новий тренер

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Довбика буде новий тренер
фото з відкритих джерел

Причина звільнення – погані результати команди

Івана Юрича офійно звільнено посади головного тренера «Роми». Про це повідомило керівництво римського футбольного клубу Рома.

Як відомо, «Рому» захищає український форвард Артем Довбик.

«Ми хочемо подякувати Івану Юричу за його напружену роботу протягом останніх кількох тижнів.

Він упорався зі складною ситуацією з максимальним професіоналізмом, і за це ми йому вдячні. Ми бажаємо йому всього найкращого у майбутньому. Пошук нового наставника вже розпочався і він буде оголошений найближчими днями», – йдеться в заяві прес-служби клубу.

Зазначається, що за Юрича Рома провела 12 ігор, здобула 4 перемоги, зазнала 5 поразок і тричі зіграла внічию. Іван очолив столичний колектив після відставки Даніеля Де Россі.

Керівництво футбольного клубу 18 вересня звільнило через погані результати команди Даніеле Де Россі. А вже 10 листопада було відправлено у відставку Івана Юрича. Причина звільнення – та ж.

Нині головним кандидатом на цю вакантну посаду є колишній наставник збірних Італії та Саудівської Аравії Роберто Манчіні. Він уже отримав пропозицію від "Роми", але поки не дав відповіді столичному клубу.

Нагадаємо, екстренер київського «Динамо» Валерій Газзаєв у коментарі російським пропагандистам назвав диктатора Володимира Путіна найкращим політиком у світі та кращим за легендарного португальського футболіста Кріштіану Роналду. Разом з тим, одіозний ексфахівець не пояснив, які саме переваги Путін має над Роналду.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ путін Роберто Артем Довбик Кріштіану Роналду звільнення Роберто Манчіні

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