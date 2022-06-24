  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Українські Су-25 та Су-24м завдали потужних авіаударів по окупантах
рус
    Події в Україні

    Українські Су-25 та Су-24м завдали потужних авіаударів по окупантах

    Українські Су-25 та Су-24м завдали потужних авіаударів по окупантах
    фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

    ЗСУ знищили склад боєприпасів, до 30-ти броньованих машин та пункт ремонту техніки рашистів

    Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали потужних авіаційних ударів по окупаційних військах та центрах логістики. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

    «На північно-східному напрямку ударні групи уразили склад боєприпасів, до тридцяти бойових броньованих машин ворога, живу силу, а також пункт ремонту та відновлення бойової техніки», - йдеться у повідомленні.

    До слова, чотири місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

    Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

    Читайте також: Коли рашисти припинять наступ: прогноз Інституту вивчення війни
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські Су-25 та Су-24м завдали потужних авіаударів по окупантах