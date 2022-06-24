Українські Су-25 та Су-24м завдали потужних авіаударів по окупантах

ЗСУ знищили склад боєприпасів, до 30-ти броньованих машин та пункт ремонту техніки рашистів

Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали потужних авіаційних ударів по окупаційних військах та центрах логістики. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

«На північно-східному напрямку ударні групи уразили склад боєприпасів, до тридцяти бойових броньованих машин ворога, живу силу, а також пункт ремонту та відновлення бойової техніки», - йдеться у повідомленні.

До слова, чотири місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.