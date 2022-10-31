ЗСУ збили на півдні російський штурмовик Су-25

«Приземлили» літак окупантів близько 08:00 ранку 30 жовтня

Українські військові у неділю на півдні збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомили Повітряні сили України.

Військові зазначають, що «приземлили» літак окупантів близько 08:00 ранку 30 жовтня.

«На південному напрямку зенітним ракетним підрозділом збито російський штурмовик Су-25», – вказали захисники.

Також 30 жовтня, на Харківщині українські військові збили ворожих ударний вертоліт.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, окупаційні війська втратили в Україні щонайменше 252 вертольоти.

Нагадаємо, 27 жовтня українські захисники збили російський вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25.