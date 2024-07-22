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Вперше з часів холодної війни: НАТО тримає у бойовій готовності рекордну кількість військових

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вперше з часів холодної війни: НАТО тримає у бойовій готовності рекордну кількість військових
НАТО готується до загроз з боку Росії
фото із відкритих джерел

НАТО: понад 500 тис військових перебувають у стані підвищеної готовності

Понад 500 тис військовослужбовців НАТО перебувають у стані підвищеної готовності з 2014 року, заявила офіційна представниця Північноатлантичного альянсу Фарах Дахлалла. Про це йдеться на сайті CNN. 

За її словами, організація дотримується плану оборони і трансформує свою діяльність. «З 2014 року НАТО зазнала найзначнішої трансформації у нашій колективній обороні за покоління», – зазначила Фарах Дахлалла.

«Ми впровадили наймасштабніші плани оборони з часів холодної війни, і нині понад 500 тис військовослужбовців перебувають у стані підвищеної готовності»,  – уточнила вона.

Раніше стало відомо, що НАТО буде потрібне додатково від 35 до 50 бригад для «захисту від нападу з боку Росії». Наголошується, що Північноатлантичний альянс розробляє оновлені військові плани з огляду війну в Україні. Кожен такий підрозділ включає від трьох до семи тисяч бійців, тому створення ще 35-50 таких бригад стане серйозною проблемою для Блоку. У ЗМІ йдеться, що плани НАТО мають секретний характер.

До слова, перебіг російсько-української війни стає дедалі складніше спрогнозувати. Проте українські захисники мають «чудову стратегію» ведення бойових дій. Про це заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Генерал зазначив, що від здатності «генерувати силу» залежатиме перебіг війни. Зокрема й від того, яка сторона зможе накопичувати «якісну силу швидше і скористатися цим, поки має вікно можливостей».

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Теги: військові НАТО армія

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