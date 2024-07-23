Усе про зарплати військових: від чого залежать і якими бувають

На період воєнного стану бійці можуть отримувати додаткову винагороду розміром від 30 до 100 тисяч гривень на місяць

Зарплати військових назваються грошовим забезпеченням. Мінімальний його розмір 2024 року становить 20 130 гривень. Однак на те, скільки в підсумку отримає військовослужбовець, впливає багато чинників. Які саме – пояснило видання АрміяInform.

Види грошового забезпечення

Грошові виплати військовослужбовцям регламентуються наказом Міністерства оборони № 260. Згідно з документом, є щомісячні основні, додаткові та одноразові додаткові види грошового забезпечення. Основні види грошового забезпечення передбачають:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавки за вислугу років.

Це базис, який обов’язково виплачується. Також є щомісячні додаткові види грошового забезпечення:

підвищення посадового окладу;

надбавки (за особливості проходження служби, службу в ССО, кваліфікацію, за виконання функцій державного експерта з питань таємниць, безперервний стаж на шифрувальній роботі, роботу в умовах режимних обмежень, почесні та спортивні звання);

доплати (за науковий ступінь та вчене звання);

винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;

премії.

Крім цього, є одноразові додаткові види грошового забезпечення, а саме:

винагороди (морська, за стрибки з парашутом, водолазні роботи, протимінну діяльність, бойове чергування. Також сюди входять так звані бойові виплати на період воєнного стану);

допомоги (на оздоровлення, вирішення соціально побутових питань або при укладанні першого контракту).

Що ще впливає на розмір виплат

Розмір грошового забезпечення також залежить від видів та родів військ. Так, у Сухопутних, Десантно-штурмових військах та Силах спеціальних операцій розмір грошового забезпечення відрізняється.

Як порахувати розмір грошового забезпечення

Міноборони запровадило онлайн-калькулятор грошового забезпечення. Він досить легко та швидко дозволяє дізнатися розмір виплат, які має отримати військовий. Для цього потрібно знати своє звання, вислугу років та тарифний розряд (його можна дізнатися у фінансистів військової частини).

Коли починається нарахування грошового забезпечення

Грошове забезпечення починає нараховуватися з дня мобілізації. Тобто як тільки територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відправив військовослужбовця до навчального центру або місця служби.

Виплачується грошове забезпечення щомісяця одним нарахуванням, і таких понять, як аванс та основна виплата, у війську немає. Гроші виплачують у поточному місяці за минулий.

«Бойові» виплати

На період воєнного стану військові можуть отримувати додаткову винагороду, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів № 168. Її розмір – від 30 до 100 тисяч гривень на місяць:

100 тисяч – отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях. Також цю суму виплачують тим, хто перебуває на лікуванні після поранення, і військовослужбовцям, які потрапили в полон.

50 тисяч – виплачуються тим, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами. Проте така винагорода виплачується пропорційно до часу перебування на передовій або виконання бойових завдань. У середньому це – трохи більше трьох тисяч гривень за добу.

30 тисяч – отримують військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами.

Крім того, за службу на «нулі» можна отримати 70 тисяч. Це відносно нова виплата, запроваджена з квітня 2024 року. Вона передбачена саме для тих, хто безпосередньо виконує бойові або спеціальні завдання на лінії зіткнення з ворогом або в його тилу. Ця виплата не замінює «бойових», а є додатковою до них. Але вона працює за накопичувальною системою.

Коли грошове забезпечення не виплачується

Існують випадки, коли грошове забезпечення не виплачується, а саме:

коли військовослужбовець йде у відпустку, щодо якої, згідно із чинним законодавством, не передбачено збереження грошового забезпечення;

якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні понад встановлені чинним законодавством строки (наразі це не більш ніж 12 місяців);

якщо військовослужбовець не перебуває на службі без поважних причин одну добу і більше;

якщо військовослужбовець самовільно залишив військову частину – тоді виплата грошового забезпечення призупиняється з дня СЗЧ та поновлюється з дня повернення.

Також грошове забезпечення не виплачують за час тримання військовослужбовця під вартою чи цілодобовим домашнім арештом.