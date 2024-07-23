Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Усе про зарплати військових: від чого залежать і якими бувають

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Усе про зарплати військових: від чого залежать і якими бувають
Мінімальний розмір грошового забезпечення військових – 20 130 грн
фото з відкритих джерел

На період воєнного стану бійці можуть отримувати додаткову винагороду розміром від 30 до 100 тисяч гривень на місяць

Зарплати військових назваються грошовим забезпеченням. Мінімальний його розмір 2024 року становить 20 130 гривень. Однак на те, скільки в підсумку отримає військовослужбовець, впливає багато чинників. Які саме – пояснило видання АрміяInform.

Види грошового забезпечення

Грошові виплати військовослужбовцям регламентуються наказом Міністерства оборони № 260. Згідно з документом, є щомісячні основні, додаткові та одноразові додаткові види грошового забезпечення. Основні види грошового забезпечення передбачають:

  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавки за вислугу років.

Це базис, який обов’язково виплачується. Також є щомісячні додаткові види грошового забезпечення:

  • підвищення посадового окладу;
  • надбавки (за особливості проходження служби, службу в ССО, кваліфікацію, за виконання функцій державного експерта з питань таємниць, безперервний стаж на шифрувальній роботі, роботу в умовах режимних обмежень, почесні та спортивні звання);
  • доплати (за науковий ступінь та вчене звання);
  • винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;
  • премії.

Крім цього, є одноразові додаткові види грошового забезпечення, а саме:

  • винагороди (морська, за стрибки з парашутом, водолазні роботи, протимінну діяльність, бойове чергування. Також сюди входять так звані бойові виплати на період воєнного стану);
  • допомоги (на оздоровлення, вирішення соціально побутових питань або при укладанні першого контракту).

Що ще впливає на розмір виплат

Розмір грошового забезпечення також залежить від видів та родів військ. Так, у Сухопутних, Десантно-штурмових військах та Силах спеціальних операцій розмір грошового забезпечення відрізняється.

Як порахувати розмір грошового забезпечення

Міноборони запровадило онлайн-калькулятор грошового забезпечення. Він досить легко та швидко дозволяє дізнатися розмір виплат, які має отримати військовий. Для цього потрібно знати своє звання, вислугу років та тарифний розряд (його можна дізнатися у фінансистів військової частини).

Коли починається нарахування грошового забезпечення

Грошове забезпечення починає нараховуватися з дня мобілізації. Тобто як тільки територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відправив військовослужбовця до навчального центру або місця служби.

Виплачується грошове забезпечення щомісяця одним нарахуванням, і таких понять, як аванс та основна виплата, у війську немає. Гроші виплачують у поточному місяці за минулий.

«Бойові» виплати

На період воєнного стану військові можуть отримувати додаткову винагороду, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів № 168. Її розмір – від 30 до 100 тисяч гривень на місяць:

  • 100 тисяч – отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях. Також цю суму виплачують тим, хто перебуває на лікуванні після поранення, і військовослужбовцям, які потрапили в полон.
  • 50 тисяч – виплачуються тим, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами. Проте така винагорода виплачується пропорційно до часу перебування на передовій або виконання бойових завдань. У середньому це – трохи більше трьох тисяч гривень за добу.
  • 30 тисяч – отримують військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами.

Крім того, за службу на «нулі» можна отримати 70 тисяч. Це відносно нова виплата, запроваджена з квітня 2024 року. Вона передбачена саме для тих, хто безпосередньо виконує бойові або спеціальні завдання на лінії зіткнення з ворогом або в його тилу. Ця виплата не замінює «бойових», а є додатковою до них. Але вона працює за накопичувальною системою.

Коли грошове забезпечення не виплачується

Існують випадки, коли грошове забезпечення не виплачується, а саме:

  • коли військовослужбовець йде у відпустку, щодо якої, згідно із чинним законодавством, не передбачено збереження грошового забезпечення;
  • якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні понад встановлені чинним законодавством строки (наразі це не більш ніж 12 місяців);
  • якщо військовослужбовець не перебуває на службі без поважних причин одну добу і більше;
  • якщо військовослужбовець самовільно залишив військову частину – тоді  виплата грошового забезпечення призупиняється з дня СЗЧ та поновлюється з дня повернення.

Також грошове забезпечення не виплачують за час тримання військовослужбовця під вартою чи цілодобовим домашнім арештом.

Читайте також: Зарплата військових із 1 липня: як змінилися виплати та як їх розрахувати
Теги: військові гроші війна армія зарплата

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Весь світ облетіли страшні кадри, де росіянин тримає дитячу закривавлену іграшку
10 років після трагедії MH17: чому Росія досі не покарана?
17 липня, 13:00
Країни НАТО матимуть проблеми із призовом солдатів у разі війни
Країни НАТО матимуть проблеми з мобілізацією у разі війни з Росією – Financial Times
26 червня, 15:35
Росстат назвав офіційні дані щодо втрат російських солдат на війні
Втрати росіян за 2023 рік вдвічі перевищили показники за 2022-й – статистика Росстату
27 червня, 22:39
Наразі в Німеччині інструктори з 14 країн навчають українських військових керувати танками або системами протиповітряної оборони, такими як Patriot і IRIS-T і не лише
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
28 червня, 07:49
Ударні боєприпаси розширеної дальності є одним зі спроб Пентагону створити недорогі снаряди повітряного базування
США розроблять новий авіаційний боєприпас для України – Aviation Week
12 липня, 20:09
В Україні є новітні технології виготовлення протезів нижніх та верхніх кінцівок, які дають можливість здійснювати протезування на різних рівнях ампутації
Черг на протезування військових сьогодні немає – Мінсоцполітики
Вчора, 12:58
У березні 2023 року Кувирталов їздив на війну в Україну для «духовного наставництва» окупантів
Суд визнав винним у педофілії російського попа, який їздив на війну проти України
18 липня, 13:46
Суд вважає, що орган досудового розслідування має перевірити угоду про продаж земельної ділянки під створення індустріального парку у Львові
Суд зобов’язав НАБУ взятися за Садового. Усе через земельні махінації?
18 липня, 11:39
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух
Вчора, 18:45

Особисті фінанси

Усе про зарплати військових: від чого залежать і якими бувають
Усе про зарплати військових: від чого залежать і якими бувають
Уряд надає пільгові кредити військовим на придбання житла
Уряд надає пільгові кредити військовим на придбання житла
В Україні подорожчали ковбаса та твердий сир
В Україні подорожчали ковбаса та твердий сир
НБУ виведе з обігу та замінить на нову найрозповсюдженішу банкноту
НБУ виведе з обігу та замінить на нову найрозповсюдженішу банкноту
Нардеп розповів, скільки платять українці, щоб не служити в армії
Нардеп розповів, скільки платять українці, щоб не служити в армії
Галущенко розповів, коли тариф на електроенергію може знову здорожчати
Галущенко розповів, коли тариф на електроенергію може знову здорожчати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
32K
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
21K
Пенсійний фонд України анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності України
15K
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
8985
«Мали їхати на море». Донька Фаріон розповіла про останні дні мовознавиці

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua