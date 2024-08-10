Розвідка знищила швидкісний катер окупантів «Тунєц» у Криму (відео)

Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників, зазначають у ГУР

ГУР зауважує: швидкісні транспортно-десантні катери проєкту КС 701 РФ в окупованому Криму використовувала для патрулювання акваторії та логістики

У ніч на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 знищили чергове судно російських окупантів – швидкісний катер «Тунєц». Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Розвідка зазначає, що знищити катер вдалося за допомогою ударного морського дрона Maguna V5.

Знищено швидкісний катер окупантів «Тунєц» у Криму, — ГУР



Удару було завдано морським дроном MAGURA V5. Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби рашиків. Їхній тип встановлюється. pic.twitter.com/UygK4GGnA5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2024

«Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється. Це вже не перший впольований біля берегів півострова «Тунєц»: два російських судна такого типу розвідники знищили, а ще два травні цього року», – йдеться у повідомленні.

«Тунєц» – дизельний катер з алюмінієвим корпусом, пасажиромісткість – до шести людей. За попередньою інформацією, ціна нового катера становить 6,9 млн рублів (в середньому 3,2 млн грн, – «Главком»).

ГУР зауважує, що швидкісні транспортно-десантні катери проєкту КС 701 РФ в окупованому Криму використовувала для патрулювання акваторії та логістики.

Нагадаємо, що 9 серпня в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу спецпризначенці ГУР знищили шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідували близько 30 загарбників.

Також стало відомо, що ураження нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ, що сталося уночі 3 серпня, – операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.