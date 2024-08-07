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Росіяни посилили шантажі родин військовополонених: деталі від Координаційного штабу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни посилили шантажі родин військовополонених: деталі від Координаційного штабу
За співпрацю з ворогом, росіяни обіцяють родичам полонених нібито покращити умови утримання захисників
фото з відкритих джерел

Невідомі обдзвонюють членів родин полонених захисників, намагаючись змусити їх до співпраці

Росіяни дедалі частіше за допомогою погроз та обіцянок намагаються схилити до співпраці родичів українських військовополонених. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що невідомі обдзвонюють членів родин полонених захисників і намагаються змусити їх до співпраці. Йдеться про передачу розвідувальної інформації, виведення з ладу цивільної інфраструктури або ж терористичної діяльності.

Натомість шантажисти пропонують різні послаблення утримання полонених захисників або ж погрожують погіршити умови.

Так, Координаційний штаб застерігає родини від співпраці з ворогом та радить не замовчувати і не приховувати подібні контакти.

«Наші фахівці допоможуть з гідністю вийти з подібних складних ситуацій, убезпечити ваших рідних у полоні і порадять, як слід діяти у подібних ситуаціях. Проте неінформування про такі факти чи діяльність на догоду ворогові може мати важкі та непоправні наслідки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники утримують в полоні понад 14 тис. цивільних українців.

Як повідомлялося, перебуваючи у полоні, 22 липня помер захисник Маріуполя, боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олександр Іщенко.

Згодом пресслужба «Азову» підтвердила інформацію про загибель бійця бригади Олександра Іщенка в російському полоні.

До слова, судово-медичний експерт з’ясував, що український захисник Олександр Іщенко, який був водієм у полку «Азов» та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом».

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Теги: шантаж росіяни полон війна військові колабораціонізм

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