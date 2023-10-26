Втрати окупантів перевищили п’ять тисяч: ЗСУ повідомили, яка ситуація біля Авдіївки

РФ перекидає свої підрозділи з інших напрямків

З півдня Авдіївки противник намагався кинути вперед механізовані колони, але зазнав відчутних втрат

Втрати російських загарбників від початку наступу на Авдіївку перевищили 5 тис. військових убитими та пораненими. Також загарбники втратили близько 400 одиниць бронетехніки. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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За його словами, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовуючи там авіацію. З півдня Авдіївки противник намагався кинути вперед механізовані колони, але зазнав відчутних втрат.

Загалом на Таврійському напрямку минулої доби війська РФ завдали 16 авіаударів, більшість з яких – у Донецькій області.

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Штупун додав, що поблизу Авдіївки ворог, як і раніше, кидає в наступ здебільшого піхоту, однак останнім часом фіксуються і механізовані колони, які українські воїни успішно знищили.

Речник також зазначив, що РФ перекидає свої підрозділи з інших напрямків.

Загалом, за його словами, з 10 жовтня, від початку активних наступальних дій ворога поблизу Авдіївки, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни втратили приблизно понад 5 тисяч особового складу вбитими та пораненими, а також до 400 одиниць бронетехніки.

Як повідомлялося, російські війська активно застосовують авіацію і не полишають спроб оточити Авдіївку. Однак успіхів не мають. Українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

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Триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника.