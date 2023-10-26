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Окупанти штурмують Авдіївку з кількох напрямків – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти штурмують Авдіївку з кількох напрямків – Генштаб
На сході та півдні тривають запеклі бої
фото: III Окрема штурмова бригада

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 26 жовтня

Триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 жовтня.

Ворожі удари по Україні

За добу ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вчора російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Григорівка, Верхньокам’янське, Хромове, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське, Володине Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка Запорізької області; Зміївка, Берислав, Новоберислав, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили десять атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Тут українськими воїнами відбито 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Авдіївка Бахмут

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