Українські воїни знищили ворожу САУ «Акація» з екіпажем (відео)

Вогонь артилеристів корегувала аеророзвідка

Бійці Збройних сил України знищили на Харківщині російську САУ 2С3 «Акація» разом із розрахунком та боєприпасами. Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії.

«Аеророзвідка Нацгвардії у рамках заходів контрбатарейної боротьби відшукала ціль, корегувала вогонь артилеристів Збройних сил України та зафіксувала результат їхньої віртуозної роботи», – йдеться в повідомленні.

САУ 2С3 «Акація» – радянська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Має розрахунок з чотирьох членів екіпажу та ефективну дальність стрільби на 20 км.

Нагадаємо, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої.