Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 6 липня

Минулої доби росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад на Сумщині

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. Окупанти атакували Хмельницьку область, продовжують знищувати інфраструктуру та вбивати мирне населення на Миколаївщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Хмельниччина

Вчора ввечері під час повітряної тривоги рашисти випустили чотири ракети по території області. Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району. В результаті вибухів одна людина поранена. Жертв немає.

Сумщина

Минулої доби росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад. По Новослобідській громаді було 10 приходів з міномету, пошкоджено два домоволодіння, повибивані вікна та лінії електропередач.

Шалигінська громада − 18 прильотів. Також безпілотники скинули вибухівку. Був обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Пошкоджено склад міндобрив. Чотири міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді. Попередньо − без жертв.

Дніпропетровщина

Російська артилерія знову била по Криворізькому району. Обстріляли Широківську громаду. У селі Шестірня пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали.

Харків

Нічні ракетні удари по відкритій території, адміністративній будівлі Новобаварського, Основ’янського та Київського районів. Росіяни влучили в корпус Національного Педагогічного Університету ім. Г.С. Сковороди.

По області обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Горіли житлові будинки та відкриті території.

Попередньо по області за добу поранено три людини: двоє в Чугуївському районі, з них одна дитина.

Луганщина

Тривають артобстріли позицій наших військових на адміністративному кордоні області поблизу Лисичанська у напрямі Бахмуту. Росія не припиняє «ракетний тероризм».

На нещодавно окупованих територіях триває утвердження «народної влади»: у Сєвєродонецьку відкрито «прокуратуру», окупанти призначають зрадників України на керівні посади, імітують відновлення інфраструтури.

Донеччина

Обстріли всієї території області − Торецьк (школа, ремонтно механічний завод); Слов’янськ 2 (житловий сектор, ринок); Бахмут, Курахове, Красногорівка, Авдіївка (професійне технічне училище, житловий сектор, залізничний переїзд); с. Первомайське, с. Орлівка, с. Семенівка.

Пошкоджено 26 об’єктів, в тому числі 19 житлових будинків, школа, РМЗ, ПТУ. За добу − шість загиблих, 21 поранений цивільний.

Миколаївщина

За добу були обстріли у Широківській громаді, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок, зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вночі були обстріли села Нечаяне Нечаянської громади. За попередньою інформацією одна людина загинула.

Херсонщина

Обстріли та вибухи у Бериславського районі, там вигоріла частина пшениці та лісів. Ситуація стабільно тяжка, сотні окупованих сіл та містечок без води і світла, газу, мобільного та Інтернет зв’язку.

Знову артобстрілами та численними вибухами знищена соціальна інфраструктура у Високопільській та Нововоронцовській громадах, пошкоджено багато будинків і у сусідніх ТГ.

Російські військові та місцева новопризначена влада продовжують робити гучні заяви, зокрема, хочуть приєднати діючі вітрові електростанції у Херсонській області до Криму та продовжують активну підготовку до нового навчального року.

Нагадаємо, триває 133-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Українські захисники відбили штурм окупантів на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.