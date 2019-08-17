Українській патрульній поліції бракує людей та фінансування, – Deutsche Welle



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У поліції та МВС намагаються покращити умови праці патрульних, адже збільшення навантаження через некомплект призводить до нових звільнень

За чотири роки свого існування нестача кадрів в патрульних – найбільша серед поліцейських управлінь. За даними Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України станом на 1 червня, там лишались вакантними 3800 посад – 20% від запланованої кількості. В новому наборі до лав патрульних, оголошеному 3 серпня, йдеться вже про 5,5 тис. вакансій.

В 2015 році до патрульної поліції набрали 75-80% людей з вищою освітою. Зараз ці люди з офіцерськими званнями на вулиці роблять «первинну поліцейську роботу», визнавав проблему з кар’єрним зростанням всередині патрульної голова Нацполіції Сергій Князєв ще на початку 2017 року. Тоді він запровадив програму переведення амбітних патрульних на оперативну роботу в місцеві управління, передає DW.

З того часу за межі патрульної поліції – всередині системи МВС – перевелися понад тисяча працівників, заявив заступник голови департаменту Олексій Білошицький. Однак молоді кадри, як бачимо, не поспішають заповнювати вакансії, що звільнилися в патрульній поліції.

Нові набори патрульна поліція оголошує щомісяця. Та їхні результати не надто вражають. Так, за результатами конкурсу, оголошеного на початку липня в Києві відбір пройшли лише вісім кандидатів. При цьому, за словами керівника столичних патрульних Юрія Зозулі, дефіцит кадрів у квітні складав близько 30% або близько 800 поліцейських.

У поліції та МВС намагаються покращити умови праці патрульних, адже збільшення навантаження через некомплект призводить до нових звільнень, пояснює заступник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, на початку року в департаменті вперше з моменту створення підвищили посадові оклади – базова ставка відтоді складає 10,2 тис. грн, на Донбасі і в містах-мільйонниках поліцейські отримують надбавки. В Києві патрульним платять найбільше – 13 тис. грн, та це все одно на 17% менше середньої зарплати в столиці.

«Ми сподіваємося, що новий уряд схвалить підвищення ставок і наступного року»,- говорить Білошицький.

Тим часом резерви для покриття кадрового дефіциту доводиться шукати серед студентів. Цього літа міністерство запустило програму «2+1» – другокурсникам відомчих вишів пропонують переводитися на заочну форму навчання і працювати в патрульній поліції.

«Це частина стратегії – кожен поліцейський має пройти через патрулі», – пояснює Білошицький.

Він каже, що до департаменту вже прийшло працювати кількасот курсантів-патрульних.