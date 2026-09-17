Яку частку медичних евакуацій на фронті забезпечують роботи? Медичні сили назвали цифру

НРК працюють переважно вночі або на світанку, коли можна дочекатися сприятливого моменту

Попри велику увагу до НРК, їхня частка в евакуації поранених поки залишається невисокою

Наземні роботизовані комплекси (НРК) нині забезпечують до 0,3% усіх медичних евакуацій на фронті. Переважну частину поранених і далі виносять або вивозять традиційними способами – пішки, бронетехнікою, автомобілями, квадроциклами та мотоциклами. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Чи врятує робот пораненого? Чого бракує між «нулем» і стабпунктом».

Начальник управління координації військової медицини Командування Медичних сил полковник Ігор Пліс зауважив, що попри велику увагу до НРК, їхня частка в евакуації поранених поки залишається невисокою. За його словами, роботи забезпечують 0,25-0,3% усіх евакуацій.

Варто зазначити, що НРК працюють переважно вночі або на світанку, коли можна дочекатися сприятливого моменту. Їх нерідко уражають ще на підході до позиції. Пліс наводить випадок, коли під час однієї місії підрозділ втратив поспіль п’ять роботів. Поранений на більшості платформ перебуває просто неба і часом навіть змушений сам відстрілюватися від дронів.

Наземні роботизовані комплекси (НРК) – це безпілотні наземні платформи, призначені для виконання завдань дистанційно, автономно або в напівавтономному режимі. Вони можуть бути колісними чи гусеничними та оснащуватися різним обладнанням залежно від призначення. У Силах оборони НРК використовують для логістики, евакуації поранених, розвідки, мінування й розмінування, а також виконання бойових завдань. Їхнє застосування дає змогу виконувати небезпечні завдання без безпосередньої присутності військовослужбовця в зоні ризику.

За словами представника Медичних сил, роботизована евакуація часто поєднана з логістичною місією: комплекс везе на передній край боєприпаси, воду та майно, а на зворотному шляху забирає пораненого. Очікування такої можливості може тривати кілька діб.

Водночас повністю відмовитися від роботизованих платформ неможливо. Там, де поява екіпажу майже напевно призведе до нових втрат, НРК може стати єдиним шансом забрати людину з позиції. Після того, як пройдена найбільш небезпечна ділянка, НРК передає пораненого медичному екіпажу в броньованій машині.

«Якщо бійцю наклали турнікет високо на пах, а він годинами їде на роботі чи у кузові, є небезпека втратити всю кінцівку, – пояснив координатор ротацій медичного батальйону «Госпітальєри» Артем Яценко. – Вже у бронемашині медики можуть послабити або перенести турнікет і врятувати людині ногу».

Нагадаємо, що кількість місій наземних роботизованих комплексів (НРК) у Силах оборони з початку 2026 року зросла у 3,3 раза. У серпні роботи виконали 25 143 логістичні та евакуаційні місії. Це найвищий місячний показник від початку року. У січні таких виконаних завдань було 7 511.