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НРК замінили військових: понад 16 тис. місій на фронті за червень

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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НРК замінили військових: понад 16 тис. місій на фронті за червень
Наземні роботизовані комплекси доставляють боєприпаси й харчування та евакуюють поранених на найскладніших ділянках фронту
фото з відкритих джерел

Використання наземних роботів зросло на 122% з початку року

Підрозділи Сил оборони України у червні виконали за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК) понад 16 600 логістичних та евакуаційних місій на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Наземні дрони продовжують заміняти військових на найскладніших ділянках фронту: доставляють боєприпаси й харчування, а також евакуюють поранених і полеглих.

«Кожна місія, яку виконує робот замість військового, – це потенційно врятоване життя», – зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

Динаміка за півроку

Щомісяця кількість завдань, які виконують НРК, зростає:

  • січень – 7511;
  • лютий – 7960;
  • березень – 9072;
  • квітень – 11028;
  • травень – 14059;
  • червень – 16676.

Таким чином, у червні використання наземних роботів зросло на 18,6% порівняно з травнем і на 122% – порівняно з січнем. Загалом від початку року наземні роботи виконали понад 66 300 завдань. Мета Міноборони – перевести до 100% фронтової логістики на роботизовані рішення.

єБали як мотивація для підрозділів

За виконані місії НРК підрозділи отримують так звані єБали, які через маркетплейс зброї Brave1 Market можна обміняти на FPV-дрони, важкі бомбери, наземні роботизовані комплекси, засоби РЕБ та інші технології. Це, за задумом Міноборони, має стати прямою мотивацією для підрозділів масштабувати використання роботизованої техніки.

Понад 400 бойових підрозділів Сил оборони вже скористалися програмою єБалів, замовивши техніки на понад 33 млрд грн, зокрема понад 500 тисяч дронів. Завдяки системі Міноборони також отримує верифіковані дані про застосування роботизованих комплексів у бою і може швидше масштабувати ефективні рішення.

Нарощування постачань

Щоб забезпечити зростання кількості місій, Міноборони на 2026 рік суттєво збільшило закупівлі роботизованих комплексів: Агенція оборонних закупівель уже законтрактувала понад 22 000 наземних дронів, які поступово надходять у війська, і контрактування триває.

«За завданням президента продовжуємо забезпечувати технологічну перевагу України та масштабувати технології, які допомагають зберігати життя наших військових», – додав Федоров.

Станом на середину травня підрозділи Сил оборони отримали через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence вже понад 1000 НРК на загальну суму понад 487 млн грн. А за перше півріччя 2026 року Міноборони допустило до експлуатації 67 нових зразків наземних роботів.

Нагадаємо, про перші результати масштабування НРК Міноборони повідомляло ще навесні: за березень наземні роботи виконали понад 9000 місій, а на перше півріччя 2026 року планувалося законтрактувати 25 тисяч комплексів – удвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

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Теги: міністр Міноборони технології боєприпаси Михайло Федоров робототехніка фронт

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