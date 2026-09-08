Сили оборони втричі збільшили використання наземних роботів

Кожна місія робота потенційно дає змогу зберегти життя та здоров’я військовослужбовців

У серпні НРК виконали понад 25 тис. логістичних та евакуаційних завдань

Кількість місій наземних роботизованих комплексів (НРК) у Силах оборони з початку 2026 року зросла у 3,3 раза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними системи DELTA, у серпні роботи виконали 25 143 логістичні та евакуаційні місії. Це найвищий місячний показник від початку року. У січні таких завдань було 7 511.

Від початку 2026 року Сили оборони використали НРК для близько 112 тис. логістичних та евакуаційних місій. Роботизовані комплекси застосовують на передовій для доставки боєприпасів, води та харчування, а також евакуації поранених.

Показники зростають щомісяця

Кількість місій збільшувалася протягом усього року:

січень – 7 511;

лютий – 7 960;

березень – 9 072;

квітень – 11 028;

травень – 14 059;

червень – 16 664;

липень – 19 940;

серпень – 25 143.

У серпні роботизовані комплекси виконали на 17 632 місії більше, ніж у січні. За два останні місяці літа на них припало понад 45 тис. логістичних та евакуаційних завдань.

Раніше «Главком» писав, що у червні НРК виконали понад 16,6 тис. завдань на фронті. На той момент від початку року йшлося про понад 66,3 тис. місій.

Для яких завдань використовують НРК

Наземні роботизовані комплекси використовують для виконання логістичних та евакуаційних завдань у районах бойових дій. Машини доставляють до передових позицій боєприпаси, воду та харчування, а також допомагають вивозити поранених.

У квітні президент Володимир Зеленський доручив збільшити виробництво таких комплексів в Україні до 50 тис. одиниць у 2026 році.

У серпні Міністерство оборони повідомляло про розширення програми гарантованого забезпечення підрозділів. До неї додали різні типи НРК – логістичні, бойові та евакуаційні. Їх отримують підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, які утримують смугу оборони.

Нагадаємо, у липні «Главком» повідомляв, що Агенція оборонних закупівель уже законтрактувала понад 22 тис. наземних дронів, які поступово надходять у військо. Тоді ж зазначалося, що за перше півріччя Міноборони допустило до експлуатації 67 нових зразків наземних роботів.