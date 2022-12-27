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Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області
фото ілюстративне

Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють

Сьогодні, 27 грудня, у Києві та області 27 грудня продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Складені раніше графіки все ще не діють. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

«У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під час новорічних свят Росія може спробувати завдати значного удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень українці проведуть кілька днів з безперебійним енергопостачанням.

Додамо, що на Святвечір і Різдво енергетикам вдалося дати людям більше енергії. Але дефіцити зберігаються, відключення тривають. Як повідомив президент Володимир Зеленський, станом на вечір 26 грудня у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується.

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Теги: росія окупанти Київ війна електроенергія Київщина Україна

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