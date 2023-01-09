Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області

Київзина повернулась до стабілізаційних графіків

Сьогодні, 9 січня, у Києві та області будуть застосовувати стабілізаційні графіки відключення світла. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

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«Київ повернувся до стабілізаційних графіків (ГПВ). Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію», – йдеться в повідомленні.

Ознайомитись з графіком можна тут.

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Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький назвав винних в атаках на енергосистему. Ними виявились не тільки військові РФ.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що українці мають бути готовими для поновлення аварійних відключень світла вже найближчим часом. Оскільки росіяни можуть завдати нових ракетних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.