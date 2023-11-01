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«Укрпошта» презентувала марку, присвячену працівникам «Укрзалізниці»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрпошта» презентувала марку, присвячену працівникам «Укрзалізниці»
Смілянський нагадав, що залізничники з перших днів війни евакуювали мільйони людей під обстрілами та доставили мільйони тонн вантажів
фото: Ігор Смілянський/Телеграм

Поштовий блок «Героїчні професії. Залізні люди» вийшов у серії «Героїчні професії», яка присвячена людям різних спеціальностей

Сьогодні, 1 листопада «Укрпошта» презентувала марку присвячене працівникам «Укрзалізниці» – «Героїчні професії. Залізні люди». Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Ну що, поїхали! Зазвичай саме так ми запускаємо наші марки. Але сьогодні той випадок, коли це дуже доречно, бо сьогодні ми запускаємо марку в серії «Героїчні професії», присвячену нашим інфраструктурним побратимам – працівникам Укрзалізниці», – написав він.

Смілянський нагадав, що залізничники з перших днів війни евакуювали мільйони людей під обстрілами та доставили мільйони тонн вантажів, тож, за його словами, їм варто віддати належне та подякувати.

На сайті «Укрпошти» вказано, що поштовий блок «Героїчні професії. Залізні люди» вийшов у серії «Героїчні професії», яка присвячена людям різних спеціальностей, які працюють задля перемоги України. Раніше у цій же серії вийшла марка «Воїни світла. Воїни добра», присвячена працівникам українських комунальних служб.

Раніше повідомлялося,  що «Укрпошта» презентувала нову марку, присвячену військовій нагороді. 

Теги: Укрпошта Ігор Смілянський

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