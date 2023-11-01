«Укрпошта» презентувала марку, присвячену працівникам «Укрзалізниці»

Смілянський нагадав, що залізничники з перших днів війни евакуювали мільйони людей під обстрілами та доставили мільйони тонн вантажів

Поштовий блок «Героїчні професії. Залізні люди» вийшов у серії «Героїчні професії», яка присвячена людям різних спеціальностей

Сьогодні, 1 листопада «Укрпошта» презентувала марку присвячене працівникам «Укрзалізниці» – «Героїчні професії. Залізні люди». Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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«Ну що, поїхали! Зазвичай саме так ми запускаємо наші марки. Але сьогодні той випадок, коли це дуже доречно, бо сьогодні ми запускаємо марку в серії «Героїчні професії», присвячену нашим інфраструктурним побратимам – працівникам Укрзалізниці», – написав він.

Смілянський нагадав, що залізничники з перших днів війни евакуювали мільйони людей під обстрілами та доставили мільйони тонн вантажів, тож, за його словами, їм варто віддати належне та подякувати.

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На сайті «Укрпошти» вказано, що поштовий блок «Героїчні професії. Залізні люди» вийшов у серії «Героїчні професії», яка присвячена людям різних спеціальностей, які працюють задля перемоги України. Раніше у цій же серії вийшла марка «Воїни світла. Воїни добра», присвячена працівникам українських комунальних служб.

Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» презентувала нову марку, присвячену військовій нагороді.