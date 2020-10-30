Списання всіх старих вагонів неприпустиме, потрібний перехідний період, — ексміністр інфраструктури

«Неможливо швидко оновити рухомий склад, на це немає коштів у бізнесу, щоб збудувати значну кількість вагонів»

Ініціатива Мінінфраструктури одномоментно списати старі вагони є непродуманою і може спричинити проблеми на ринку перевезень. Потрібно встановити перехідний період. Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян у ефірі телеканалу Україна24, коментуючи ініціативу Мінінфраструктури обмежити строк експлуатації вантажних вагонів.

«Це очевидно непродумане рішення з боку Міністерства інфраструктури і УЗ. Всі розуміють бажання і бізнесу, і регулятора, щоби користувалися новими вагонами і нормальною швидкістю, бо за нормативами у нас зараз швидкість впала у декілька разів і скільки нових вагонів не будуй, вони перетворяться на колеса. Але в часи кризи не можна раптово переходити на новий формат і казати, що все, з завтрашнього дня користуються новими або кількарічними вагонами», — сказав Омелян.

За його словами, неможливо швидко оновити рухомий склад, на це немає ані коштів у бізнесу, ані потужностей, щоб збудувати значну кількість вагонів. На думку екс-міністра, уряд має встановити перехідний період для запровадження такого рішення.

«Кабінет міністрів повинен врахувати позицію бізнесу і провести переговори з ним, з УЗ, з Міністерством інфраструктури. І встановити необхідний перехідний період на час, коли бізнес буде мати за можливе після виходу з затяжної економічної кризи в нашій державі знайти необхідні кошти і поступово перебудовувати рухомий склад», — вважає Омелян.

Він також вважає, що «Укрзалізниця» має провести незалежний технічний аудит рухомого складу і особливо – шляхів та інфраструктури, адже останнім часом почастішали випадки сходження вагонів і загорання локомотивів. І лише після цього ухвалювати рішення щодо варіантів його оновлення.

Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що ініціатива Мінінфраструктури обмежити термін використання залізничних вагонів призведе до списання 89 тисяч вагонів, що викличе дефіцит рухомого складу і як наслідок - колапс в промисловості та агросекторі.

Водночас президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що списання вагонів через скорочення терміну експлуатації змусить «Укрзалізницю» купувати нові, хоча значно важливіше направляти інвестиції в оновлення залізничної інфраструктури, яка нині перебуває в критичному стані.