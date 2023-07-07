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«Укрзалізниця» оголосила про запуск «гірських шатлів» з Львова до Ворохти: список рейсів

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Укрзалізниця» оголосила про запуск «гірських шатлів» з Львова до Ворохти: список рейсів
«Укрзалізниця« запускає «гірські шатли» зі Львова до Ворохти
фото: Telegram

Квитки на поїзди будуть доступні в застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті та на сайті

«Укрзалізниця» запустила комфортні «гірські шатли» зі Львова до Ворохти. Квитки на поїзди будуть доступні в застосунку.
Про це повідомляє пресслужба компанії.

За даними «Укрзалізниці» дизель-поїзди зі Львова до Ворохти через Яремче та Татарів-Буковель відправлятимуться наступним графіком:

  • поїзд №810/809 Львів - Рахів відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 7:50 і прибуватиме до Рахова о 13:40. Зворотно поїзд відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:35;
  • поїзд №816/815 Львів - Рахів відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 21:15;
  • поїзд №816/815 Рахів - Львів відправлятиметься з Рахова 23, 24, 30, 31 липня о 4:18 і прибуватиме до Львова о 10:10.

До того ж на ці поїзди в напрямку Рахова можна зручно пересісти з рейсів:

  • №91/92 Київ - Львів (прибуття у Львів о 6:18),
  • №43 Черкаси - Івано-Франківськ (прибуття у Львів о 5:37),
  • №131 Дніпро - Львів (прибуття у Львів о 7:04),
  • №15 Харків - Ясіня (прибуття у Львів о 4:18).

А у зворотному напрямку пасажири до Дніпра та Запоріжжя можуть пересісти з поїздів ДПКр-3 на поїзд №86 Львів - Запоріжжя (відправлення зі Львова о 10:58).

У серпні цього року регіональний поїзд №810/809 Львів - Рахів - Львів курсуватиме щоденно з 1 по 6 серпня та з 12 по 31 серпня.

Квитки на поїзди будуть доступні в застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті та на сайті.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд №191/192 Київ-Львів через високий попит на цей напрямок. 

До слова, військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою. Через відсутність квитків на потяги «Укрзалізниці» захисники не можуть потрапити до рідних.

Теги: Запоріжжя Черкаси Укрзалізниця Львів

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