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У Запоріжжі пролунав вибух

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Запоріжжі пролунав вибух
Вибух прогримів під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття 

Вночі, 25 червня, в Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляє кореспондент «Суспільне».

Інформація про вибух була опублікована о 2:33, згодом в Повітряних силах закликали містян не виходити з укриттів.

У ніч проти 24 червня вибухи прогриміли у Дніпрі та на Вінничині. Внаслідок масованої атаки росіян вночі постраждав приватний сектор Дніпра. Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва утворилась після вибуху. Є постраждалі. 

Також моніторингові групи повідомляли про обстріл Харкова з території Білгородської області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про удари по місту та області, а також закликав мешканців перебувати в укриттях. В Повітряних силах ЗСУ повідомили про нові пуски ракет Х-22 в сторону Харківської області.

Нагадаємо, у Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня, за уточненою інформацією, є загиблі в Солом'янському районі, де уламки збитої цілі впали на житлову висотку, спричинивши пожежу та пошкодження. 

Теги: Запоріжжя вибух тривога

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У Запоріжжі пролунав вибух
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