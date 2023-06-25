У Запоріжжі пролунав вибух

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

Вночі, 25 червня, в Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляє кореспондент «Суспільне».

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Інформація про вибух була опублікована о 2:33, згодом в Повітряних силах закликали містян не виходити з укриттів.

У ніч проти 24 червня вибухи прогриміли у Дніпрі та на Вінничині. Внаслідок масованої атаки росіян вночі постраждав приватний сектор Дніпра. Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва утворилась після вибуху. Є постраждалі.

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Також моніторингові групи повідомляли про обстріл Харкова з території Білгородської області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про удари по місту та області, а також закликав мешканців перебувати в укриттях. В Повітряних силах ЗСУ повідомили про нові пуски ракет Х-22 в сторону Харківської області.

Нагадаємо, у Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня, за уточненою інформацією, є загиблі в Солом'янському районі, де уламки збитої цілі впали на житлову висотку, спричинивши пожежу та пошкодження.