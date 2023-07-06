У Львові постраждав оглядач «Главкома» із сімʼєю. Нацспілка журналістів зробила заяву

Павло Вуєць разом із дружиною та сином дивом встиг врятуватися за мить до прильоту російської ракети у його будинок

Національна спілка журналістів України відреагувала на ракетний обстріл Львова, у якому постраждало журналістське подружжя – Павло Вуєць та Наталя Сокирчук. Слова підтримки та солідарності висловив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

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Павло Вуєць, який працює журналістом «Главкома» з моменту заснування видання, разом із сімʼєю дивом встиг врятуватися за мить до трагедії. Чоловік, дружина Наталія та син, учень молодшої школи, вийшли з квартири за кілька хвилин до удару російської ракети. Вчасне рішення спуститися в укриття врятувало їм життя.

«Тепер у колег немає ні житла, яке вони знімали у Львові, переїхавши через вторгнення з Києва, ні автомобіля. Зате живі!» – написав голова НСЖУ.

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Він заявив, що поінформує міжнародних партнерів про черговий воєнний злочин Росії. Також Нацспілка журналістів надасть матеріальну допомогу постраждалим під час трагедії у Львові медійникам.

До слова, квартира, у якій мешкали журналісти, була розташована на верхньому поверсі будинку. Вона повністю зруйнована. Автомобіль, припаркований поруч із будинком, теж знищений.

До повномасштабного вторгнення Росії Павло разом із дружиною та дитиною проживали у столиці. Проте 7 березня 2022 року родина евакуювалася до Львова. Там подружжя орендувало квартиру. У вщент зруйнованому помешканні залишилися всі документи, особисті речі та кошти.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

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За останніми даними, кількість загиблих у результаті нічного ракетного удару зросла до чотирьох осіб.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.