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Цієї ночі противник атакував одну з областей ракетами С-300

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Цієї ночі противник атакував одну з областей ракетами С-300
Речник Повітряних сил зауважив, що «С-300 – це балістика, знаємо, що реагування після пуску повинно бути швидким, тому що летить доволі недовго»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ігнат: «Ворог застосовував різні типи озброєння»

Ворог обстріляв Запорізьку область ракетами С-300. В інших регіонах України ніч пройшла відносно спокійно. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

«Порівняно спокійна доба, ворог застосовував різні типи озброєння. Зрозуміло, що минулої доби ми бачили, яка навала була ракет – понад півсотні на нашу країну з різних напрямків. Цього разу лише застосування С-300, Запорізька область», – сказав Ігнат.

Він підкреслив, що такий тип ракет несе серйозну загрозу.

Речник Повітряних сил додав, що «С-300 – це балістика, знаємо, що реагування після пуску повинно бути швидким, тому що летить доволі недовго».

Зауважимо, уночі 24 червня противник завдав ракетного удару по території України – окупанти запустили понад 50 ракет.

Нагадаємо, загалом упродовж доби ворог здійснив 71 обстріл по території 23 населених пунктів: атакував з БПЛА Ольгівське та Плавні, з РСЗВ Темирівку та Левадне, завдав 65 артударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, П'ятихатках та інших прифронтових селах. Зруйновано 15 житлових будівель.

Травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних – 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки.

Також цієї ночі росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя: є поранені (фото). Влучання відбулося на відкритих територіях, зокрема в одне з місцевих підприємств. 

Крім того, росіяни обстріляли Херсонщину. Противник випустив 235 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та авіації. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

До слова, також окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалий (фото).

Як відомо, триває 487-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Також ворог продовжує зазнавати великих втрат в живій силі та військовій техніці.

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Теги: Запоріжжя окупанти обстріл Запорізька область ворог росіяни Єдині новини Юрій Ігнат

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Цієї ночі противник атакував одну з областей ракетами С-300
Цієї ночі противник атакував одну з областей ракетами С-300
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