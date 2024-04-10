«Летить все, що є». Глава Часового Яру порівняв місто з Бахмутом та Авдіївкою

«Ворог своєї тактики не змінював – він просто усе нищить»

Окупанти не змінюють своєї тактики і намагаються стерти Часів Яр із лиця землі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник міської військової адміністрації Сергій Чаус.

«У нього є одна тактика – стирання з лиця землі. Так, як це було з Бахмутом, з Авдіївкою. Те ж саме зараз відбувається у нас. А в деяких мікрорайонах Часового Яру вже відбулося, вони вже стерті. Ворог своєї тактики не змінював – він просто усе нищить. Він вбиває українців, вбиває українські міста», – розповів він про тактику ворога і додав, що по Часів Яру «летить все, що є у їхньому довбаному арсеналі».

Сергій Чаус підкреслив, що, не дивлячись на численні спроби окупантів, на цей момент на територію міста вони зайти не змогли.

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш повідомив, що окупаційні війська хочуть захопити місто Часів Яр у Донецькій області. У населених пунктах Іванівське та Богданівка йдуть бої. Біля Часового Яру були зведені фортифікації та побудовані декілька кіл оборони. Також були облаштовані мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні на загрозливих напрямках.

У разі окупації Часового Яру на Донеччині ворог зможе взяти під вогневий контроль міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, і сформувати потужний плацдарм для подальших ударно-штурмових дій і окупації Костянтинівки. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зауважив, що РФ не шкодує техніки, живої сили та безпілотників на цьому напрямку. Також суттєвий вплив мають російські керовані авіабомби.