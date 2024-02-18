Уночі Львів сколихнув потужний вибух (фото)
Львівські рятувальники загасили пожежу у Залізничному районі
У ніч на неділю 18 лютого після вибуху спалахнула пожежа на об’єкті промисловості у Львові. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.
За словами глави регіону, вибух на промисловому об’єкті пролунав о о 04:00 18 лютого.
«Викликали вогнеборців. Пожежу загасили. Жертв чи постраждалих немає. Також на місці події працювали працівники СБУ та Нацполіції», – написав Козицький.
Причини вибуху і загоряння з'ясовуються.
У Львівській міськраді уточнили, що вибух пролунав у Залізничному районі поблизу вулиці Антоновича. Площа займання становила приблизно 400 квадратних метрів.
Нагадаємо, що 15 лютого РФ завдала ракетного удару по Львову. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Внаслідок ранкової атаки ворога постраждали також дві школи та один садок.
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