Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уночі Львів сколихнув потужний вибух (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уночі Львів сколихнув потужний вибух (фото)
Наслідки нічного вибуху у Львові
фото: Максим Козицький/Telegram

Львівські рятувальники загасили пожежу у Залізничному районі

У ніч на неділю 18 лютого після вибуху спалахнула пожежа на об’єкті промисловості у Львові. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

За словами глави регіону, вибух на промисловому об’єкті пролунав о о 04:00 18 лютого.

«Викликали вогнеборців. Пожежу загасили. Жертв чи постраждалих немає. Також на місці події працювали працівники СБУ та Нацполіції», – написав Козицький.

Причини вибуху і загоряння з'ясовуються.

Наслідки нічного вибуху у Львові
Наслідки нічного вибуху у Львові
фото: Максим Козицький/Telegram

У Львівській міськраді уточнили, що вибух пролунав у Залізничному районі поблизу вулиці Антоновича. Площа займання становила приблизно 400 квадратних метрів.

Нагадаємо, що 15 лютого РФ завдала ракетного удару по Львову. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Внаслідок ранкової атаки ворога постраждали також дві школи та один садок.

Теги: пожежа вибух Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рекрутери консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести для охочих вступити до української армії
У Львові відкрито рекрутинговий центр
12 лютого, 15:04
У британській розвідці вважають, що малоймовірно, що до вибуху були причетні українські безпілотні літальні апарати
Британська розвідка повідомила, що стало причиною вибуху на ракетному заводі РФ
9 лютого, 13:05
Засоби ППО нібито перехопили та знищили три безпілотники
Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у Брянській області
10 лютого, 06:31

Події в Україні

Росіяни розстріляли українських полонених: оприлюднено відео
Росіяни розстріляли українських полонених: оприлюднено відео
Адмірал НАТО прокоментував відхід ЗСУ з Авдіївки
Адмірал НАТО прокоментував відхід ЗСУ з Авдіївки
ЗСУ назвали наступну мішень окупантів після захоплення Авдіївки
ЗСУ назвали наступну мішень окупантів після захоплення Авдіївки
Наступ окупантів на Запорізькому напрямку: ЗСУ повідомили, де хотів прорватися ворог
Наступ окупантів на Запорізькому напрямку: ЗСУ повідомили, де хотів прорватися ворог
Уночі Львів сколихнув потужний вибух (фото)
Уночі Львів сколихнув потужний вибух (фото)
DeepState: Окупанти стратили полонених українських бійців в Авдіївці
DeepState: Окупанти стратили полонених українських бійців в Авдіївці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
542K
Українські бійці в Авдіївці потрапили в полон: подробиці
180K
ЗМІ показали будинок, у якому живуть батьки і брат Сирського в Росії
73K
Нардеп розповів, як роботодавці ховають працівників від ТЦК
36K
Полонені українські воїни в Авдіївці: Третя штурмова бригада зробила заяву
24K
Національна депресія. Психологиня пояснила, яка фаза стане для українців наступною
23K
Данілов назвав дві обов'язкові складові закону про мобілізацію

Новини

Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Сьогодні, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Сьогодні, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Вчора, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Вчора, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Вчора, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
16 лютого, 05:51

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua