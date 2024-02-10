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Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у Брянській області

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у Брянській області
Засоби ППО нібито перехопили та знищили три безпілотники
фото ілюстративне

Окупанти стверджують, що Брянщину атакували БпЛА літакового типу

У ніч на 10 лютого російські окупанти начебто збили над територією Брянської області безпілотники. Про це повідомляє міністерство оборони РФ.

«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – заявило міноборони.

Засоби ППО нібито перехопили та знищили три безпілотники над Брянською областю.

Інших подробиць атаки немає. Губернатор Брянської області не повідомляв про дрони.

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по автозаправній станції у Харкові. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу. 

Раніше, уночі 9 лютого, безпілотники нібито атакували чотири регіони Росії. За повідомленнями росіян, засоби ППО начебто перехопили та знищили вночі 19 безпілотників над територіями Курської, Брянської та Орловської областей, Краснодарського краю та Чорного моря.

Як повідомлялося, уночі 9 лютого сталася пожежа на території Ільського нафтопереробного заводу. Місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею було чутно звуки вибухів.

Також раніше на півночі Москви спалахнув дах шестиповерхового житлового будинку. Площа пожежі становила 4 тис. кв. метрів, загорянню присвоєно третій ранг складності з п'яти. Для гасіння пожежі було залучено авіацію МНС Росії.

Теги: пожежа росія окупанти

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