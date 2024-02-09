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Британська розвідка повідомила, що стало причиною вибуху на ракетному заводі РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, що стало причиною вибуху на ракетному заводі РФ
У британській розвідці вважають, що малоймовірно, що до вибуху були причетні українські безпілотні літальні апарати
фото скріншот відео

За даними британської розвідки, це як мінімум п'ятий незрозумілий вибух військово-промислового підприємства за чотири місяці

Вибух 7 лютого на російському ракетному заводі біля Іжевська, на якому виробляють низку балістичних ракет, навряд чи був би викликаний українським безпілотником. Однак такі інциденти на території Росії продовжуватимуться. Про це повідомляє  міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на цьому заводі виробляють низку балістичних ракет, зокрема «Іскандер», який регулярно використовується проти України. Спершу передбачалося, що вибух стався помилково робітників, хоча пізніше ТАРС повідомило, що це сталося через «планові випробування» ракетних двигунів.

«Малоймовірно, що до вибуху були причетні українські безпілотні літальні апарати з огляду на відстань до України 1200 км. Більше того, про подібні атаки в цьому районі не повідомлялося», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, це як мінімум п'ятий незрозумілий вибух військово-промислового підприємства за чотири місяці. Попередні вибухи були на таких підприємствах: Кам'янський хімічний завод у Ростові 15 січня 2024 року; Челябінський танковий завод 26 листопада 2023 року та порохові заводи та заводи боєприпасів у Котовську 10 листопада 2023 року та Солікамську 31 жовтня 2023 року.

«Існує реальна ймовірність того, що вибух стався через недбале поводження та зберігання легколетких, горючих та вибухонебезпечних матеріалів. Крім того, політичний тиск з боку вищого керівництва з метою збільшення обсягів виробництва військової промисловості для підтримки війни в Україні, ймовірно, призвело до цілодобового виробництва та втоми персоналу. Зростання вимог до виробництва, швидше за все, призведе до збільшення кількості промислових аварій у майбутньому», – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російські телеграм-канали повідомили про потужний «приліт» по військовому заводі в Іжевську. Там начебто виробляють ракетні двигуни.

Як зазначається, вибух пролунав в районі полігону Воткінського військового заводу. На кадрах з чисельних відео видно, як в місці влучання щось дуже палає. Зарево від пожежі видно за багато кілометрів, місцеві мешканці публікують кадри в мережі. У російському МНС пізніше офіційно повідомили, що причиною займання, яке супроводжувалося потужним гулом, нібито були «технічні роботи» на Воткінському заводі.

Теги: британська розвідка вибух завод

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