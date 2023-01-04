Уночі окупанти вдарили по житлових кварталах Нікополя (фото)
У житлові квартали Нікополя прилетіли з десяток ворожих снарядів
У ніч на 4 січня російські окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю. Про це повідомив голова Дніропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«У житлові квартали Нікополя прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди цілі», – розповів він.
У місті пошкоджені кілька житлових будинків та господарчих споруд, автівка, газопровід та лінія електропередач.
Як повідомлялося, увечері 3 січня російські загарбники обстріляли околиці Запоріжжя. Під удар ворога потрапив об'єкт інфраструктури.
Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. Також на місці прильоту спалахнула пожежа.
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