Уночі окупанти вдарили по житлових кварталах Нікополя (фото)

У Нікополі пошкоджені кілька житлових будинків та господарчих споруд

У житлові квартали Нікополя прилетіли з десяток ворожих снарядів

У ніч на 4 січня російські окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю. Про це повідомив голова Дніропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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«У житлові квартали Нікополя прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди цілі», – розповів він.

У місті пошкоджені кілька житлових будинків та господарчих споруд, автівка, газопровід та лінія електропередач.

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Як повідомлялося, увечері 3 січня російські загарбники обстріляли околиці Запоріжжя. Під удар ворога потрапив об'єкт інфраструктури.

Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. Також на місці прильоту спалахнула пожежа.