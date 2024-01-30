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У Київській області пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Київській області пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про кілька груп ворожих ударних БПЛА в Черкаській області, які рухалися в напрямку Вінницької та Київської областей

У ніч проти 30 січня у Київській області пролунали вибухи. Зафіксовано рух ворожих безпілотників, в регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська ОВА.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про кілька груп ворожих ударних БПЛА в Черкаській області, які рухалися в напрямку Вінницької та Київської областей.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву у Святошинському районі 23 січня зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Як повідомлялося, уранці 23 січня в Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. 

До слова, 29 січня російські загарбники масовано обстріляли прикордонні населені пункти у Сумській області. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування будинків, а також є загиблі. 

Триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Ворог завдав шість ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 64 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: вибух росія Київщина ворог

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