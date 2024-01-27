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Уночі окупанти вдарили по Україні дронами та балістикою

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі окупанти вдарили по Україні дронами та балістикою
Ворог скерував дрони на південно-східні області
фото з відкритих джерел

Сили ППО знищили всі ударні БпЛА

Наприкінці минулої доби 26 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Ворог застосував чотири ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 січня. 

«Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА знищено», – йдеться в повідомленні.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, що цього разу ворог скерував дрони на південно-східні області.

Через загрозу ударних БпЛА типу Shahed-136/131 повітряна тривога була оголошена в Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській і Полтавській областях.

«Бойова робота була зосереджена на зустрічі цих баражуючих боєприпасів, які називаються «Шахед», на межі Херсонської області, коли вони виходили з тимчасово окупованої території, зокрема. Спрямовані вони були в напрямку Кіровоградщини. Там в принципі й знищені 4 безпілотних літальних апарати», – розповіла Гуменюк.

Крім того, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, зранку 27 січня російські окупанти балістичною ракетою «Іскандер» завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області.

Нагадаємо, триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області. Російським військам потрібне постійне покриття радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб захистити російські сили від українських безпілотників поблизу Кринок. 

Водночас РФ вкотре порушила тему переговорів щодо припинення війни в Україні. Аналітики вважають, що будь-яке припинення вогню піде на користь Росії

Теги: ЗСУ окупанти ракета війна безпілотник

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