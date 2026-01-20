Уночі росіяни атакували Дніпро: постраждали люди

У Дніпрі понівечене підприємство

Російська терористична армія у ніч проти 20 січня атакувала Дніпро. Внаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«Виникла пожежа. Понівечене підприємство. Побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, п'ять авто», – йдеться у повідомленні.

Новоолександрівська громада постраждала від атаки РФ фото: Олександр Ганжа/Telegram

Зокрема, постраждали дві жінки – 76 і 67 років. Обидві на амбулаторному лікуванні.

Новоолександрівська громада постраждала від атаки РФ фото: Олександр Ганжа/Telegram

Також в Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок застосування БпЛА пошкоджений приватний будинок. Покровську громаду, що на Нікопольщині, противник обстріляв з артилерії.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками.