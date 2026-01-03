РФ атакувала дронами один із районів Київщини

У ніч на 3 січня російські окупанти атакували Київщину безпілотниками

Понівечені приватні будинки, гаражне приміщення та автомобілі

Уночі Росія атакувала дронами Київщину. В області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає «Главком».

Унаслідок цієї атаки постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Утім, унаслідок атаки в Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків, гаражного приміщення та двох автомобілів. У будинках вибито вікна, пошкоджено фасади й покрівлі. На місці працюють всі відповідні оперативні служби, фіксуючи наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, що в ніч на 3 січня російські окупанти атакували Київ безпілотниками. У столиці пролунали вибухи.

До слова, в ніч на 3 січня ворог здійснив масовану атаку БпЛА типу Shahed-131/136 на критичну інфраструктуру Миколаївської області.

Крім того, 2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова, внаслідок чого постраждали люди. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. Як повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під час розбору завалів на місці влучання рятувальники спершу виявили тіло хлопчика. Згодом стало відомо, що під уламками будівлі знайдено і загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю дитини.