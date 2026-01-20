Росія атакує Дніпро та Запоріжжя безпілотниками

У Дніпрі пролунала серія сильних вибухів

У ніч на 20 січня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками. Про це пише «Главком».

У Дніпрі пролунала серія вибухів – по ворожим БпЛА, які атакують місто, працює ППО.

Офіційної та детальної інформації на даний час немає.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи у Запоріжжі та попросив мешканців міста перебувати у безпечних місцях.

«Вибуховою хвилею та уламками пошкоджений приватний будинок. Сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав», – написав Федоров.

Як відомо, у ніч на 19 січня російська армія атакувала безпілотниками Дніпропетровщину. Місцеві телеграм-канали пишуть про сильні вибухи у передмісті Дніпра та атаку на енергетичну інфраструктуру.

До слова, у ніч на 10 січня російські терористи атакували Дніпро безпілотниками.

Повідомляється, що у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Пишуть, що є влучання. В одному з районів міста сталася пожежа. Ймовірно, БпЛА влучив у двір багатоповерхівки.

Крім того, після вибуху в деяких районах Дніпра зникло світло. Росіяни били по енергетиці.

Також вночі 10 січня російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг «шахедами». Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександра Вілкул.

«Кривий Ріг. Вибухи. Знову масована шахедна атака. Бережіть себе та своїх близьких», – написав Вілкул.

Нагадаємо, у ніч на 8 січня російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.