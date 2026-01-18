«Розгляну з вдячністю». Ексглава МЗС відповів на питання, яку пропозицію зробив йому президент Зеленський

Раніше була політика відторгнення, а тепер згуртування. Дипломат Кулеба похвалив главу державу за діалог

Ексміністр Кулеба пояснив, яку ціль має президент Зеленський, зустрічаюся з волонтерами та колишніми урядовцями

Міністр закордонних справ у 2020-2024 роках Дмитро Кулеба наголосив, що нині президент Володимир Зеленський змінив свої підходи у внутрішній політиці. Як передає «Главком», про це експосадовець заявив у Хмельницькому під час презентації своєї книги «Дипломатична кухня воєнного часу».

Зокрема, один із гостей презентації поцікавився у Кулеби, чи отримав він пропозицію від глави держави щодо повернення у велику політику. На що дипломат відповів: після свого звільнення півтора року не спілкувався з президентом. Тому для нього було важливо зрозуміти бачення керівника країни і що можна втілювати у життя спільними зусиллями.

«Володимир Олександрович зустрівся зі мною, потім із Сергієм Притулою, Сергієм Стерненком, Олександром Кубраковим, з яким я раніше працював в уряді. Це дуже добре. Президент нині реалізовує іншу політику: раніше це було відторгнення, а тепер це політика згуртування. Супер, я лише радий і це те, що потрібно Україні», – зазначив дипломат.

Кулеба додав, що Зеленський не пропонував йому жодних посад. Однак якщо від президента надійде конкретна пропозиція, ексміністр її «розгляне з вдячністю» і ухвалить рішення.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський 5 січня провів зустріч із колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Глава держави заявив про важливість посилення українського голосу у світі та повідомив про домовленість визначити напрями подальшої взаємодії.

Раніше президент Володимир Зеленський відмовився коментувати можливу майбутню посаду колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Відповідаючи на запитання журналістів щодо ролі ексочільника МЗС у подальшій роботі, глава держави заявив: «Не скажу».

14 січня глава держави Володимир Зеленський зустрівся з волонтером Сергієм Притулою і домовився про співпрацю.

15 січня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером Сергієм Стерненком і обговорив актуальні питання щодо волонтерства, законодавчу підтримку волонтерства та конкретну роботу з бригадами.

16 січня, президент Володимир Зеленський зустрівся з ексвіцепрем'єром з відновлення України Олександром Кубраковим. Вони обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, а також перспективи співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України.