Розвідка Естонії розповіла, чи планує Росія напад на країни Балтії

glavcom.ua
Розвідка Естонії не фіксує загрози нападу РФ
Росія змінила свою поведінку після різних інцидентів, які відбувалися в регіоні в цілому

Розвідка Естонії не фіксує ознак підготовки Росії до нападу на країни Балтії чи НАТО. Про це заявив в інтерв'ю ERR генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

В результаті реакцій Заходу або НАТО Росія вжила різних заходів, щоб уникнути небезпечних інцидентів у майбутньому.

За його словами, Росія змінила свою поведінку після різних інцидентів, які відбувалися в регіоні в цілому.

«І досі видно, що Росія поважає НАТО і намагається уникати будь-якого відкритого конфлікту на даний момент. Якщо подивитися на те, що сьогодні видно і публічно, то траєкторії дронів над територією України або в повітряному просторі змінені таким чином, щоб мінімізувати ризики. Ми бачимо, що, наприклад, російські літаки сьогодні дуже уважно стежать за тим, де вони літають над Балтійським морем, і з болісною точністю дотримуються своїх маршрутів, щоб не створювати інцидентів», – зазначив Розін.

Він додав, що після запуску місії НАТО більше не відбувалося інцидентів з кабелями.

«Така поточна ситуація. Звичайно, це не виключає того, що в майбутньому інциденти можуть трапитися, оскільки військова активність висока, війна в Україні триває активно – теоретично це все ще можливо. Але ми не бачимо, щоб Росія сьогодні навмисно займалася якоюсь ескалацією», – заявив він.

Нагадаємо, європейські країни стикаються з реальністю зростання ризику прямого воєнного протистояння з Росією, однак наразі не готові до такого сценарію. Про це повідомляє CNN.

Такого висновку дійшли учасники закритої конференції в Лондоні, організованої Королівським інститутом об’єднаних служб (RUSI). За їхньою оцінкою, Росія вже готується до прямого конфлікту, а єдиний спосіб стримування – довести готовність Європи перемогти у разі війни.

