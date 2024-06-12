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Ураження винищувачів Су-57: розвідка повідомила деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ураження винищувачів Су-57: розвідка повідомила деталі
Су-57 є найсучаснішим російським винищувачем
фото з відкритих джерел

За словами представника ГУР, обидва літаки окупантів зазнали ушкоджень після української атаки

У результаті атаки українського дрона 8 червня були уражені два новітні багатоцільові літаки Су-57. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Так, щодо підтвердження ураження ми можемо зараз говорити про те, що в одного Су-57 значні пошкодження, в іншого – легші. Ймовірно, його можна буде відновити значно швидше», – розповів він.

Також Юсов нагадав, що російські Су-57 були уражені вперше. Вони є «надновими» винищувачами і гордістю повітряно-космічних сил РФ.

Су-57 – найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії наявні лічені одиниці цих бойових літаків.

Нагадаємо, у суботу 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованого за 589 км від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач росіян Су-57.

Як повідомлялося, реакція російської влади та особисто диктатора Володимира Путіна на ураження українськими силами винищувача Су-57 дуже гаряча та відчутна.

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Теги: війна винищувач розвідка ГУР

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