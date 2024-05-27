Дрони розвідки атакували об'єкт в Росії на відстані понад 1800 км

Безпілотник вразив радіолокаційну станцію розташовану в Оренбурзької області РФ

У неділю, 26 травня, безпілотник Головного управління розвідки Міноборони України атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей «Воронеж М».

Як повідомили джерела в розвідці, дрон вразив радіолокаційну станцію розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

«Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе», – повідомило джерело.

Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 км

Нагадаємо, у Татарстані тривала операція Головного управління розвідки Міністерства оборони з ураження об’єктів російського оборонно-промислового комплексу за допомогою безпілотників.

Також у місті Лівни Орловської області Росії сталося падіння двох безпілотників на територію паливно-заправної станції. Про це заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

За даними губернатора області Кличкова, сьогодні вранці нібито відбулася «масована атака» на Орловську область, під час якої відбулося падіння БпЛА на територію паливно-заправної станції у місті Лівни.