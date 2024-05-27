Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони розвідки атакували об'єкт в Росії на відстані понад 1800 км

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дрони розвідки атакували об'єкт в Росії на відстані понад 1800 км
фото ілюстративне

Безпілотник вразив радіолокаційну станцію розташовану в Оренбурзької області РФ

У неділю, 26 травня, безпілотник Головного управління розвідки Міноборони України атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей «Воронеж М».

Як повідомили джерела в розвідці, дрон вразив радіолокаційну станцію розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

«Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе», – повідомило джерело.

Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 км
Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 км

Нагадаємо, у Татарстані тривала операція Головного управління розвідки Міністерства оборони з ураження об’єктів російського оборонно-промислового комплексу за допомогою безпілотників.

Також у місті Лівни Орловської області Росії сталося падіння двох безпілотників на територію паливно-заправної станції. Про це заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

За даними губернатора області Кличкова, сьогодні вранці нібито відбулася «масована атака» на Орловську область, під час якої відбулося падіння БпЛА на територію паливно-заправної станції у місті Лівни.

Читайте також: НПЗ і аеродроми. Чому плачуть російські «воєнкори»
 
Теги: розвідка війна безпілотник дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
Атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах РФ показали високу ефективність
Удари по російських нафтозаводах. Захід почав змінювати свою думку?
3 травня, 16:37
Місто Красногорівка займає площу 10,7 км2. В 7 кілометрах південніше розташована Мар’їнка, 23 кілометрах східніше – Донецьк
Бої у Красногорівці: чому місто важливе для оборони
28 квiтня, 15:46
Міноборони РФ має дуже тісні зв’язки із російською церквою
Кремль готується відправити на фронт понад тисячу попів
3 травня, 16:03
Естонія потенційно готова відправити війська на захід України
Одна з країн ЄС «всерйоз» обговорює можливість відправки військ в Україну
13 травня, 21:04
Лідери України та Румунії домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки
Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги від Румунії
21 травня, 14:17
«Важливо думати, що все погане, що ворог міг тобі зробити, він уже зробив. Бо не ти перший і не ти останній. І до тебе вбивали, і після тебе вбиватимуть, а тобі легше, бо ти – вже мертвий»
Історик, який два роки воює на «нулі», дав пораду новобранцям
20 травня, 14:29
Рятувальники та правоохоронці ліквідовують наслідки обстрілу Харківщини, 19 травня 2024 р.
Ракети вдарили по базі відпочинку під Харковом: кількість поранених зросла вдвічі
19 травня, 13:57
Наслідки ворожого обстрілу Харкова, 25 травня 2024 р.
Кількість загиблих від удару по «Епіцентру» в Харкові зросла до 12 осіб
Вчора, 08:08

Соціум

Дрони розвідки атакували об'єкт в Росії на відстані понад 1800 км
Дрони розвідки атакували об'єкт в Росії на відстані понад 1800 км
Американські аналітики встановили три локації на території РФ, де концентруються окупанти
Американські аналітики встановили три локації на території РФ, де концентруються окупанти
В Орловській області РФ дрони впали на заправку
В Орловській області РФ дрони впали на заправку
Країни НАТО збудують «стіну дронів» на кордоні з Росією
Країни НАТО збудують «стіну дронів» на кордоні з Росією
Росія виробляє снаряди втричі швидше, ніж Європа і США – Sky News
Росія виробляє снаряди втричі швидше, ніж Європа і США – Sky News
ХАМАС уперше за чотири місяці обстріляв Тель-Авів
ХАМАС уперше за чотири місяці обстріляв Тель-Авів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Справа про хабар. Ексголова Тернопільської облради спробував «утекти» з Антикорупційного суду
35K
Привид Пригожина? Командир 92-ї бригади розказав, хто наступає на Харківщину
16K
В Україні зміняться умови виходу на пенсію: скільки років обов'язково потрібно відпрацювати
12K
Як шукатимуть ухилянтів через «Оберіг»: ТЦК пояснив подробиці
11K
Головну нагороду Каннського кінофестивалю отримав фільм про сина російських олігархів
11K
Чесний і непідкупний. Печерський суд відбілив скандального ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Новини

Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Вчора, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
25 травня, 06:56

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua