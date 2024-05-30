Окупанти змінили тактику на Харківщині – Сирський

Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча – Липці та в районі Вовчанська

Російські загарбники, не змігши захопити Вовчанськ на Харківщині, перейшли до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головком працював у бригадах та батальйонах, які ведуть оборону на Харківському напрямку для підвищення оперативності в управлінні та розв'язанні проблемних питань з нарощування наших сил та засобів на активних ділянках фронту.

«Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча – Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів. Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони», – наголосив він.

Сирський також зазначив, що дії ворога ускладнені посиленням української оборони завдяки своєчасному прийняттю рішень щодо перекидання резервів на загрозливі напрямки.

За словами головкома, створення резерву боєприпасів також забезпечило ефективне ураження противника та зниження його наступальних можливостей.

«Передусім вживаємо невідкладних заходів щодо удосконалення системи управління протиповітряної оборони, її автоматизації та поєднання з вогневими засобами сухопутних військ в комплексі з системою РЕБ», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомлялося, на Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп.

До слова, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 30 травня 2024 року.