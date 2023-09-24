Росіяни знову гатять по Херсонщині: є загиблі та поранені (фото)

Окупанти забрали життя ще двох жителів Херсонської області

Російські загарбники вдарили з авіації по місту Бериславу та селу Львове на Херсонщині. Унаслідок цього двоє осіб загинули, ще троє поранені. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

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«Армія рф вдарила з авіації по Бериславу. Зруйновано приватні будинки. Загинула жінка. Її особа встановлюється», – написав глава регіону.

Крім того, внаслідок атаки травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

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Ще один авіаудар прийшовся по селу Львове. У результаті нього загинув чоловік 67 років.

За даними Херсонської обласної прокуратури, приблизно о 12:00 ворожі війська з артилерії почали обстрілювати місто Херсон.

Станом на зараз відомо про чотирьох поранених містян, двох із них госпіталізовано. Дані уточнюються. Крім того, пошкоджено приватні будинки, квартири, дитячий садок.

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини фото: Херсонська обласна прокуратура

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, що сьогодні зранку противник здійснив авіаційний удар по населених пунктах Херсонщини: Ольгівка, Берислав, Одрадокамянка. За минулу добу по області противник здійснив 83 обстріли (332 снаряди), з них по Херсону – сім обстрілів. Крім того, росіяни вчора атакували Миколаївку з безпілотника і скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення, доставлений до лікарні. Через російські обстріли постраждали двоє херсонців. Травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку. Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно. Внаслідок ворожого обстрілу міста Берислав поранень зазнав 57-річний чоловік.

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До слова, триває 578-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.