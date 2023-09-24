Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни знову гатять по Херсонщині: є загиблі та поранені (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни знову гатять по Херсонщині: є загиблі та поранені (фото)
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини
фото: Херсонська обласна прокуратура

Окупанти забрали життя ще двох жителів Херсонської області

Російські загарбники вдарили з авіації по місту Бериславу та селу Львове на Херсонщині. Унаслідок цього двоє осіб загинули, ще троє поранені. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

«Армія рф вдарила з авіації по Бериславу. Зруйновано приватні будинки. Загинула жінка. Її особа встановлюється», – написав глава регіону.

Крім того, внаслідок атаки травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Ще один авіаудар прийшовся по селу Львове. У результаті нього загинув чоловік 67 років.

За даними Херсонської обласної прокуратури, приблизно о 12:00 ворожі війська з артилерії почали обстрілювати місто Херсон.

Станом на зараз відомо про чотирьох поранених містян, двох із них госпіталізовано. Дані уточнюються. Крім того, пошкоджено приватні будинки, квартири, дитячий садок.

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини
фото: Херсонська обласна прокуратура
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини
фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, що сьогодні зранку противник здійснив авіаційний удар по населених пунктах Херсонщини: Ольгівка, Берислав, Одрадокамянка. За минулу добу по області противник здійснив 83 обстріли (332 снаряди), з них по Херсону – сім обстрілів. Крім того, росіяни вчора атакували Миколаївку з безпілотника і скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення, доставлений до лікарні. Через російські обстріли постраждали двоє херсонців. Травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку. Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно. Внаслідок ворожого обстрілу міста Берислав поранень зазнав 57-річний чоловік. 

До слова, триває 578-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.

Читайте також: Ситуація в регіонах: понад 80 ударів по Херсонщині й артобстріли Дніпропетровщини
Теги: поранення Херсонщина обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки ракет впали на територію підприємства, там спалахнула пожежа
Пошкоджено лікарню та будинки, є постраждалий: наслідки атаки по Київщині
21 вересня, 08:39
Пошкоджено шість приватних будинків, гаражі, господарську споруду та ангар
Окупанти обстріляли Донеччину «Іскандерами»: є руйнування
19 вересня, 23:25
НА Миколаївщині внаслідок збиття силами протиповітряної оборони ворожої цілі уламками пошкоджено три житлові будинки
Влучання в рекреаційну інфраструктуру Одещини, авіабомби на Херсонщині: ситуація в регіонах
22 вересня, 11:56

Події в Україні

Московські священники на Донеччині ігнорують обстріли і кличуть вірян на молебень
Московські священники на Донеччині ігнорують обстріли і кличуть вірян на молебень
Росіяни знову гатять по Херсонщині: є загиблі та поранені (фото)
Росіяни знову гатять по Херсонщині: є загиблі та поранені (фото)
Ситуація в регіонах: понад 80 ударів по Херсонщині й артобстріли Дніпропетровщини
Ситуація в регіонах: понад 80 ударів по Херсонщині й артобстріли Дніпропетровщини
ЗСУ повідомили про успіхи в районі звільненої Кліщіївки
ЗСУ повідомили про успіхи в районі звільненої Кліщіївки
Розгром штабу Чорноморського флоту РФ. Окупаційна влада назвала вцілілого адмірала
Розгром штабу Чорноморського флоту РФ. Окупаційна влада назвала вцілілого адмірала
РФ дедалі частіше атакує дронами багатолюдні місця в одній із областей
РФ дедалі частіше атакує дронами багатолюдні місця в одній із областей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Суд остаточно встановив, громадянином якої країни є Коломойський
63K
Україну сколихнув землетрус
54K
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні
38K
Розгром штабу Чорноморського флоту РФ. Окупаційна влада назвала вцілілого адмірала
36K
Представники Червоного Хреста знущалися над українськими військовополоненими
6394
Буданов пообіцяв засмутити Путіна

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
Вчора, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту