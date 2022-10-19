Крадіжка майна та примусове виселення. Що значить воєнний стан Путіна 

На окупованих територіях запроваджується контроль за телефонними розмовами та пересуванням

На тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей окупанти запроваджують воєнний стан. Про це сьогодні заявив кремлівський диктатор Володимир Путін. Аналізуємо, що означає цей режим і як тепер зміниться життя українців на загарбаних територіях.

Згідно з правовими нормами країни-агресорки РФ, підставами для запровадження воєнного стану може бути агресія проти Росії чи безпосередня загроза агресії. Ввести воєнний стан може лише президент Росії. Відповідний указ він має відправити на затвердження до верхньої палати російського парламенту. Після чого Радфед має схвалити воєнний стан протягом 48 годин. Якщо Радфед відхиляє указ президента, він втрачає свою силу вже наступного дня.

У період дії воєнного стану окупанти будуть обмежувати права і свободи українців та іноземців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Економіка може бути змушена перебудовуватися під потреби армії загарбників що, найімовірніше, торкнеться і приватних організацій. Тобто окупанти зможуть на підставі запровадження воєнного стану «законно» відбирати майно в українців.

Заходи, які зможуть задіяти загарбники:

комендантська година;

військова цензура;

заборона чи обмеження вибору місця проживання, заборона на виїзд;

заборона страйків, мітингів, демонстрацій і пікетів;

вилучення у громадян майна на користь держави-терористки (у майбутньому це мають компенсувати);

залучення громадян до робіт для потреб оборони;

сухий закон.

Воєнний стан скасовується так само, як і запроваджується, президентським указом. У законі зазначено, що скасування військового стану можливе «після усунення обставин, що стали підставою для його запровадження».

Також дозволяється евакуація об'єктів господарського, соціального та культурного призначення і залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків та відновлення об'єктів економіки.