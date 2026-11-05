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ГУР провело успішну операцію «Чебуречна» на Сумщині (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ГУР провело успішну операцію «Чебуречна» на Сумщині (відео)
Полонений росіянин
скріншот з відео

Під час операції знищено 107 окупантів, 157 поранено, а 29 військових РФ узято в полон

Спецпризначенці підрозділу «Group 10» ГУР МО України провели успішну семитижневу операцію на Сумщині, зірвавши наступальні плани ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розвідку.

За два етапи складної бойової роботи українські воїни зачистили 642 гектари території, після чого відбиті позиції передали іншим підрозділам Сил оборони.

У ході операції знищено 107 окупантів, 157 поранено, а 29 військових РФ узято в полон. Крім того, розвідники ліквідували 61 пункт управління БпЛА, 31 артсистему, 368 автомобілів та 630 ворожих укриттів.

Раніше оператори третього загону четвертого полку Сил спеціальних операцій «Рейнджер» взяли в полон окупанта, який був переодягнений у військову форму ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

«На одному з найгарячіших напрямків фронту спецпризначенці виявили позицію озброєного російського солдата, який був переодягнений в українську форму. Противника видало залишене сміття – ймовірно, він готувався до виходу на бойове завдання. При собі він мав зброю, три радіостанції та рюкзак із провізією й спорядженням», – йдеться у повідомленні.

Теги: полон ГУР Сумщина

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