ГУР провело успішну операцію «Чебуречна» на Сумщині (відео)

Під час операції знищено 107 окупантів, 157 поранено, а 29 військових РФ узято в полон

Спецпризначенці підрозділу «Group 10» ГУР МО України провели успішну семитижневу операцію на Сумщині, зірвавши наступальні плани ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розвідку.

За два етапи складної бойової роботи українські воїни зачистили 642 гектари території, після чого відбиті позиції передали іншим підрозділам Сил оборони.

У ході операції знищено 107 окупантів, 157 поранено, а 29 військових РФ узято в полон. Крім того, розвідники ліквідували 61 пункт управління БпЛА, 31 артсистему, 368 автомобілів та 630 ворожих укриттів.

Раніше оператори третього загону четвертого полку Сил спеціальних операцій «Рейнджер» взяли в полон окупанта, який був переодягнений у військову форму ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

«На одному з найгарячіших напрямків фронту спецпризначенці виявили позицію озброєного російського солдата, який був переодягнений в українську форму. Противника видало залишене сміття – ймовірно, він готувався до виходу на бойове завдання. При собі він мав зброю, три радіостанції та рюкзак із провізією й спорядженням», – йдеться у повідомленні.