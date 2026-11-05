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Житомир перейшов в режим енергетичної економії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Житомир перейшов в режим енергетичної економії
Електротранспорт у Житомирі тимчасово не працюватиме
фото: novyny.live (ілюстративне)

«Кожен вимкнений зайвий прилад – це внесок у стабільність нашої енергосистеми»

У Житомирі запроваджено режим економії електроенергії через значні пошкодження енергосистеми після російських ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Житомирську міську раду.

«Наразі надзвичайно важливо зменшити навантаження на неї, аби уникнути додаткових аварійних ситуацій та стабілізувати електропостачання. Просимо кожного долучитися до ощадливого споживання електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Міська рада наголосила:

  • Електротранспорт тимчасово не працюватиме.
  • Вуличне освітлення працюватиме в економному режимі.
  • Мешканців громади просять максимально обмежити споживання електроенергії, особливо в пікові години.
  • Бізнес закликають обмежити використання декоративного та рекламного освітлення, підсвіток фасадів, рекламні вивіски й електронні екрани.

«У зв'язку з відключеннями світлофори можуть працювати не в повному обсязі або бути вимкненими. Просимо всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, дотримуватися правил дорожнього руху, надавати перевагу пішоходам і виконувати вимоги дорожніх знаків. Кожен вимкнений зайвий прилад – це внесок у стабільність нашої енергосистеми», – додала Житомирська міська рада.

Нагадаємо, що 5 листопада через наслідки російських обстрілів та складну ситуацію в енергосистемі у Києві, а також у Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Як відомо, російська терористична армія атакує енергетичну інфраструктуру України – об’єкти генерації, де виробляється електроенергія, та підстанції, через які вона передається споживачам.

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Теги: відключення світла енергетика електроенергія Житомир

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