В центрі Миколаєва депутат «Слуги народу» потрапив в ДТП (фото)
Раміль Агабеков в результаті ДТП був травмований і госпіталізований в відділення нейрохірургії
За кермом автомобіля Nissan Rogue, який зіткнувся з «Таврією» в центрі Миколаєва, був депутат Миколаївської міської ради Раміль Агабеков. Про це «Новинам-N» повідомило джерело в міськраді.
Раміль Агабеков в результаті ДТП був травмований і госпіталізований в відділення нейрохірургії зі струсом головного мозку.
Водій «Таврії» також отримав травми і був госпіталізований в ЛШМД.
Раміль Агабеков був обраний депутатом на виборах в жовтні 2020 року. Входить до фракції «Слуга народу».
Нагадаємо, на Київщині сталася смертельна ДТП, загинув хлопчик і дідусь.
Як повідомлялося, в Ужгороді авто в’їхало на терасу піцерії.
Нагадаємо, на Київщині сталася смертельна ДТП, загинув хлопчик і дідусь.
Як повідомлялося, в Ужгороді авто в’їхало на терасу піцерії.