В центрі Миколаєва депутат «Слуги народу» потрапив в ДТП (фото)

Депутат міськради потрапив в ДТП в центрі Миколаєва

Раміль Агабеков в результаті ДТП був травмований і госпіталізований в відділення нейрохірургії

За кермом автомобіля Nissan Rogue, який зіткнувся з «Таврією» в центрі Миколаєва, був депутат Миколаївської міської ради Раміль Агабеков. Про це «Новинам-N» повідомило джерело в міськраді.

Раміль Агабеков в результаті ДТП був травмований і госпіталізований в відділення нейрохірургії зі струсом головного мозку.

Водій «Таврії» також отримав травми і був госпіталізований в ЛШМД.

Раміль Агабеков був обраний депутатом на виборах в жовтні 2020 року. Входить до фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, на Київщині сталася смертельна ДТП, загинув хлопчик і дідусь.

Як повідомлялося, в Ужгороді авто в’їхало на терасу піцерії.

Нагадаємо, на Київщині сталася смертельна ДТП, загинув хлопчик і дідусь.

Як повідомлялося, в Ужгороді авто в’їхало на терасу піцерії.