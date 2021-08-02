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    Події в Україні

    В центрі Миколаєва депутат «Слуги народу» потрапив в ДТП (фото)

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    Депутат міськради потрапив в ДТП в центрі Миколаєва - В центрі Миколаєва депутат «Слуги народу» потрапив в ДТП (фото)
    Депутат міськради потрапив в ДТП в центрі Миколаєва
    Фото: «Новини-N»

    Раміль Агабеков в результаті ДТП був травмований і госпіталізований в відділення нейрохірургії

    За кермом автомобіля Nissan Rogue, який зіткнувся з «Таврією» в центрі Миколаєва, був депутат Миколаївської міської ради Раміль Агабеков. Про це «Новинам-N» повідомило джерело в міськраді.

    Раміль Агабеков в результаті ДТП був травмований і госпіталізований в відділення нейрохірургії зі струсом головного мозку.

    Водій «Таврії» також отримав травми і був госпіталізований в ЛШМД.

    Раміль Агабеков був обраний депутатом на виборах в жовтні 2020 року. Входить до фракції «Слуга народу».

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    В центрі Миколаєва депутат «Слуги народу» потрапив в ДТП (фото)
    В центрі Миколаєва депутат «Слуги народу» потрапив в ДТП (фото)
    В центрі Миколаєва депутат «Слуги народу» потрапив в ДТП (фото)
    В центрі Миколаєва депутат «Слуги народу» потрапив в ДТП (фото)
    В центрі Миколаєва депутат «Слуги народу» потрапив в ДТП (фото)
    Фото: «Новини-N»

    Нагадаємо, на Київщині сталася смертельна ДТП, загинув хлопчик і дідусь.

    Як повідомлялося, в Ужгороді авто в’їхало на терасу піцерії.

    Нагадаємо, на Київщині сталася смертельна ДТП, загинув хлопчик і дідусь.

    Як повідомлялося, в Ужгороді авто в’їхало на терасу піцерії.

    Теги: ДТП депутат Миколаїв водій Nissan
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    В центрі Миколаєва депутат «Слуги народу» потрапив в ДТП (фото)