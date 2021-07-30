Смертельна ДТП на Київщині: загинув хлопчик і дідусь (фото)

Автомобіль відкинуло на зустрічну смугу руху, де він здійснив зіткнення з вантажівкою

Поліція встановлює обставини смертельної ДТП

У селищі Димер на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода із загиблими. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що автомобіль Opel рухався із села Демидів у напрямку селища Димер. Водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішоходів, які знаходилися поблизу зупинки громадського транспорту. Потім автомобіль відкинуло на зустрічну смугу руху, де він здійснив зіткнення з вантажним автомобілем.

У результаті аварії загинув 10 річний хлопець та 60-річний чоловік, які мешкали у селі Катюжанка.

Наразі обставини події з’ясовують слідчі Головного управління Нацполіції в Київській області. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобам) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 30 липня вранці у селі Семиполки на трасі Київ–Чернігів сталась дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса та фури.

Цього ж дня на 97 км автодороги Київ–Харків вантажівка збила на смерть чоловіка.