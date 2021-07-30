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    Смертельна ДТП на Київщині: загинув хлопчик і дідусь (фото)

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    Автомобіль відкинуло на зустрічну смугу руху, де він здійснив зіткнення з вантажівкою - Смертельна ДТП на Київщині: загинув хлопчик і дідусь (фото)
    Автомобіль відкинуло на зустрічну смугу руху, де він здійснив зіткнення з вантажівкою
    Фото: Нацполіція

    Поліція встановлює обставини смертельної ДТП

    У селищі Димер на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода із загиблими. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що автомобіль Opel рухався із села Демидів у напрямку селища Димер. Водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішоходів, які знаходилися поблизу зупинки громадського транспорту. Потім автомобіль відкинуло на зустрічну смугу руху, де він здійснив зіткнення з вантажним автомобілем.

    У результаті аварії загинув 10 річний хлопець та 60-річний чоловік, які мешкали у селі Катюжанка.

    Наразі обставини події з’ясовують слідчі Головного управління Нацполіції в Київській області. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобам) Кримінального кодексу України.

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    Смертельна ДТП на Київщині: загинув хлопчик і дідусь (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: загинув хлопчик і дідусь (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: загинув хлопчик і дідусь (фото)

    Як повідомлялося, 30 липня вранці у селі Семиполки на трасі Київ–Чернігів сталась дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса та фури.

    Цього ж дня на 97 км автодороги Київ–Харків вантажівка збила на смерть чоловіка.

    Теги: Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина автомобіль
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    Смертельна ДТП на Київщині: загинув хлопчик і дідусь (фото)