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    В Ужгороді авто в'їхало на терасу піцерії

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    Завдані закладу матеріальні збитки водій відшкодував на місці - В Ужгороді авто в'їхало на терасу піцерії
    Завдані закладу матеріальні збитки водій відшкодував на місці
    Фото: Патрульна поліція Закарпаття

    У закладі були відвідувачі, але за столиками, які потрощило авто, ніхто не сидів

    Легковий автомобіль Volkswagen в'їхав на терасу піцерії в Ужгороді. Сталася подія 30 липня, близько 20-ї години. Про це у коментарі «Суспільному» розповіла речниця патрульної поліції Закарпаття Ірина Мандрик.

    Внаслідок ДТП ніхто не травмувався. Проте автомобіль отримав механічні пошкодження.

    «Водій легковика Volkswagen не впорався з керуванням, та в'їхав у перешкоду. Чоловік був тверезим. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав», – каже Ірина Мандрик.

    На водія патрульні склали протокол за скоєння ДТП (ст. 124 КУпАП). За таке порушення передбачено штраф у розмірі 850 гривень.

    За словами власника піцерії Ярослава Малюка, автомобіль рухався вулицею Заньковецької у бік Нового району. Легковик в'їхав у кілька столів, лавицю та огородження на терасі.

    «Тоді у піцерії були відвідувачі, але за цими столиками, ніхто не сидів, адже вони були замовлені і ще люди не прийшли на ту годину», – розповів Суспільному власник закладу.

    Ярослав Малюк каже, що завдані закладу матеріальні збитки водій відшкодував на місці. Через годину після ДТП піцерія відновила роботу.

    Нагадаємо, 25 липня у пасажирки потяга №81 «Київ-Ужгород» просто під час поїздки почалися пологи. Провідник надав жінці допомогу, пізніше працівники повідомили диспетчерів найближчої станції у Тернополі та викликали швидку допомогу.

    Породілля та немовля перебували у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі під наглядом лікарів, потім їх доставили в Закарпатську обласну дитячу лікарню.

    Теги: ДТП Закарпаття штраф водій автомобіль чоловік Volkswagen
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    В Ужгороді авто в'їхало на терасу піцерії