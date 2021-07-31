В Ужгороді авто в'їхало на терасу піцерії

У закладі були відвідувачі, але за столиками, які потрощило авто, ніхто не сидів

Легковий автомобіль Volkswagen в'їхав на терасу піцерії в Ужгороді. Сталася подія 30 липня, близько 20-ї години. Про це у коментарі «Суспільному» розповіла речниця патрульної поліції Закарпаття Ірина Мандрик.

Внаслідок ДТП ніхто не травмувався. Проте автомобіль отримав механічні пошкодження.

«Водій легковика Volkswagen не впорався з керуванням, та в'їхав у перешкоду. Чоловік був тверезим. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав», – каже Ірина Мандрик.

На водія патрульні склали протокол за скоєння ДТП (ст. 124 КУпАП). За таке порушення передбачено штраф у розмірі 850 гривень.

За словами власника піцерії Ярослава Малюка, автомобіль рухався вулицею Заньковецької у бік Нового району. Легковик в'їхав у кілька столів, лавицю та огородження на терасі.

«Тоді у піцерії були відвідувачі, але за цими столиками, ніхто не сидів, адже вони були замовлені і ще люди не прийшли на ту годину», – розповів Суспільному власник закладу.

Ярослав Малюк каже, що завдані закладу матеріальні збитки водій відшкодував на місці. Через годину після ДТП піцерія відновила роботу.

Нагадаємо, 25 липня у пасажирки потяга №81 «Київ-Ужгород» просто під час поїздки почалися пологи. Провідник надав жінці допомогу, пізніше працівники повідомили диспетчерів найближчої станції у Тернополі та викликали швидку допомогу.

Породілля та немовля перебували у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі під наглядом лікарів, потім їх доставили в Закарпатську обласну дитячу лікарню.