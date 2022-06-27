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    Суспільство

    Через ракетний удар обмежено рух транспорту на черкаській дамбі

    Через ракетний удар обмежено рух транспорту на черкаській дамбі
    фото з відкритих джерел

    Об’їзд через місто Канів

    Вчора двома ракетами окупанти вдарили по Черкаській області. Одна з ракет влучила у міст через Дніпро. Сьогодні на автодорозі Н-16, де черкаська дамба, діють обмеження руху. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

    «Діють обмеження руху на автодорозі Н-16 (черкаська дамба). Зокрема, заборонено проїзд автомобільного транспорту понад 8 тонн. Об’їзд через Канів», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, вчора рашисти вдарили двома ракетами по Черкаській області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення. Загинув співробітник залізничної колії. Загиблий обслуговував залізничну колію й саме перебував на чергуванні. Він діяв відповідно до сигналів ракетного нападу, але цивільна інфраструктура не пристосована до захисту повною мірою.

    Додамо, що про вибухи в Черкасах стало відомо близько 12 години.

    До слова, триває 124-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються блокувати місто Лисичанськ з півдня. Українські захисники зупинили ворожий наступ на Бахмутському напрямку.

    Детальніше про ситуацію в країні станом на ранок 27 червня тут.

    Теги: росія окупанти війна Україна Черкащина окупація #stoprussia
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    Через ракетний удар обмежено рух транспорту на черкаській дамбі