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    У світі

    Суд в Пенсільванії відхилив позов штабу Трампа

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    Суд в Пенсільванії відхилив позов штабу Трампа - Суд в Пенсільванії відхилив позов штабу Трампа
    Суд в Пенсільванії відхилив позов штабу Трампа

    Суд постановив повністю відмовити в позові команді Трампа і позбавити її права на його повторну подачу.

    Окружний суд в Пенсільванії відхилив позов передвиборного штабу президента США Дональда Трампа з вимогою не враховувати при підрахунку голосів усі надіслані поштою бюлетені.

    Про це йдеться в постанові суду.

    «Позивачі просять цей суд позбавити права голосу майже сім мільйонів виборців ... Суду були представлені безпідставні юридичні аргументи і спекулятивні звинувачення ... не підтверджені доказами», – заявив суддя.

    Він зазначив, що позиція республіканців не може позбавлення права голосу виправдати навіть одного виборця, «не кажучи вже про всіх виборців шостого по чисельності населення штату».

    Таким чином, суд постановив повністю відмовити в позові команді Трампа і позбавити її права на його повторну подачу.

    Вибори президента США відбулися 3 листопада. Байден заявив, що здобув перемогу на виборах. При цьому Дональд Трамп має намір відстоювати в суді позицію з приводу голосування на виборах.

    Зокрема, Трамп подав позов у зв'язку з незаконністю підрахунку голосів, надісланих поштою. Його задовольнив апеляційний суд Пенсільванії.

    Пізніше Трамп заявив про перемогу на виборах в Пенсільванії. Чинний глава Білого дому відзначав, що його прихильникам все ж не вдалося переглянути 700 тисяч бюлетенів в Філадельфії і Піттсбурзі.

    Теги: суд США вибори Дональд Трамп суддя населення
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