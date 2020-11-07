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    Події в Україні

    В Харкові авто вилетіло на зупинку громадського транспорту: є постраждалі

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    Поліція Харкова з&rsquo;ясовує обставини ДТП в Московському районі з п&rsquo;ятьма постраждалими - В Харкові авто вилетіло на зупинку громадського транспорту: є постраждалі
    Поліція Харкова з’ясовує обставини ДТП в Московському районі з п’ятьма постраждалими
    Фото: Нацполіція

    Внаслідок аварії травми отримали 28-річний водій і четверо пасажирів автомобіля

    В Харкові внаслідок аварії авто вилетіло на зупинку громадського транспорту. Постраждали п’ятеро людей.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

    Інцидент стався в Московському районі Харкова.

    «Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобіля Honda Civic, який рухався по головній дорозі, з Suzuki Grand Vitara, який виїжджав з придомової території. Від удару транспортний засіб Honda Civic відкинуло у будівлю зупинки громадського транспорту», – йдеться у повідомленні.

    Внаслідок аварії травми отримали 28–річний водій і четверо пасажирів автомобіля Honda Civic. 79–річний водій Suzuki Grand Vitara від госпіталізації відмовився.

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    В Харкові авто вилетіло на зупинку громадського транспорту: є постраждалі
    В Харкові авто вилетіло на зупинку громадського транспорту: є постраждалі
    В Харкові авто вилетіло на зупинку громадського транспорту: є постраждалі
    В Харкові авто вилетіло на зупинку громадського транспорту: є постраждалі
    В Харкові авто вилетіло на зупинку громадського транспорту: є постраждалі
    В Харкові авто вилетіло на зупинку громадського транспорту: є постраждалі
    Фото: Нацполіція

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

    Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

    Як повідомлялося, 4 листопада на вулиці Чорнобильській у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen та Audi. У водія Volkswagen поліція виявила наркотичні речовини.

    Харків Національна поліція України ДТП водій аварія
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