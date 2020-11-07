В Харкові авто вилетіло на зупинку громадського транспорту: є постраждалі

Поліція Харкова з’ясовує обставини ДТП в Московському районі з п’ятьма постраждалими

Внаслідок аварії травми отримали 28-річний водій і четверо пасажирів автомобіля

В Харкові внаслідок аварії авто вилетіло на зупинку громадського транспорту. Постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Інцидент стався в Московському районі Харкова.

«Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобіля Honda Civic, який рухався по головній дорозі, з Suzuki Grand Vitara, який виїжджав з придомової території. Від удару транспортний засіб Honda Civic відкинуло у будівлю зупинки громадського транспорту», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії травми отримали 28–річний водій і четверо пасажирів автомобіля Honda Civic. 79–річний водій Suzuki Grand Vitara від госпіталізації відмовився.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Як повідомлялося, 4 листопада на вулиці Чорнобильській у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen та Audi. У водія Volkswagen поліція виявила наркотичні речовини.