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    На станції метро «Славутич» чоловік напав на поліцейського

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    Щоб вгамувати правопорушника, один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із травматичного пістолета у бік колій - На станції метро «Славутич» чоловік напав на поліцейського
    Щоб вгамувати правопорушника, один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із травматичного пістолета у бік колій
    Фото: Київська міська прокуратура

    Чоловік напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски

    У Києві на станції метро «Славутич» затримали чоловіка, який напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Інцидент стався на платформі станції «Славутич» .

    Встановлено, що чоловік зайшов на платформу станції метро без захисної маски на обличчі, у зв’язку з чим працівник поліції зробив йому зауваження.

    Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, пасажир дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції, після чого розкладним ножем намагався нанести тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі. Щоб припинити незаконні дії правопорушника, один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати.

    Внаслідок події правоохоронець отримав тілесні ушкодження у вигляді хімічного опіку І-ІІ ступеня обох очей.

    Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення 42-річним киянином неправомірних дій та насильства щодо працівника поліції.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

    Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом управління поліції в метрополітені Головного управління поліції в Києві.

    Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада схвалила за основу і в цілому законопроєкт про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. 

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