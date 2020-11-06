На станції метро «Славутич» чоловік напав на поліцейського

Щоб вгамувати правопорушника, один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із травматичного пістолета у бік колій

Чоловік напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски

У Києві на станції метро «Славутич» затримали чоловіка, який напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Інцидент стався на платформі станції «Славутич» .

Встановлено, що чоловік зайшов на платформу станції метро без захисної маски на обличчі, у зв’язку з чим працівник поліції зробив йому зауваження.

Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, пасажир дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції, після чого розкладним ножем намагався нанести тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі. Щоб припинити незаконні дії правопорушника, один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати.

Внаслідок події правоохоронець отримав тілесні ушкодження у вигляді хімічного опіку І-ІІ ступеня обох очей.

Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення 42-річним киянином неправомірних дій та насильства щодо працівника поліції.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом управління поліції в метрополітені Головного управління поліції в Києві.

Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада схвалила за основу і в цілому законопроєкт про штрафи за відсутність масок у громадських місцях.

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