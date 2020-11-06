Напад на Сюмар у ТВК: оголошено підозру двом посадовцям сільради під Києвом

Нападникм загрожує обмеження волі на строк до трьох років

Слідчі Києво-Святошинського відділу поліції за процесуальним погодженням Генеральної прокуратури України повідомили про підозру заступникові голови Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради за перешкоджання діяльності народного депутата України (ч. 1 ст. 351 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як раніше повідомлялось, до однієї з сільських рад Києво-Святошинського району завітала депутат Верховної Ради України з’ясувати причини тривалого підрахунку результатів голосування. Однак нардепа виштовхали звідти за плечі.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 351 (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі вже другому фігуранту повідомлено про підозру. Підозру щодо перешкоджання діяльності народного обранця напередодні повідомили іншому службовцю Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради.

Нагадаємо, 27 жовтня народна депутатка Вікторія Сюмар заявила, що у Борщагівській об'єднаній територіальній громаді, що на Київщині, де за попередніми підрахунками голосів перемагає кандидат від партії «Європейська солідарність», відбувається масовий підкуп і фальсифікація результатів. Коли вона намагалася потрапити на засідання ДВК, на неї скоїли напад.